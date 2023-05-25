Не ставьте на Dogecoin, – Илон Маск
Источник:WSJ
И хотя Dogecoin является любимой криптовалютой известного бизнесмена, Маск не советует покупать или ставить ставку на нее.
Любимая, но есть нюансы
Илон Маск не раз говорил, что Dogecoin – его любимая монета на крипторынку. Он добавил, что у нее "лучший юмор" и "в ней есть собаки". Ранее миллиардер даже предложил McDonald's принимать ее в качестве оплаты.
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Я никому не советую покупать криптовалюту или делать ставку на Dogecoin,
– высказался так Илон Маск, выступая виртуально на саммите Совета генеральных директоров The Wall Street Journal в Лондоне.
Изменения на рынке криптовалют
- По состоянию на сегодняшний день курс биткойна остановился на уровне 26 406 долларов, по данным CoinDesk. А максимально криптовалюта стоила почти 69 тысяч долларов.
- Стоимость Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – составляет 1 802 долларов за монету.
- Polygon стоит 0,88 доллара.
- В то же время стоимость Dogecoin колеблется на уровне около 0,07 доллара.
Кстати, глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард однажды высказался, что американский доллар ожидает "абсолютный коллапс". А это, в свою очередь, станет мощным толчком для биткойна и тогда его цена взлетит до 10 миллионов долларов.