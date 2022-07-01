Нефть снова дорожает: сколько стоит Brent и WTI 1 июля

В 2022 году нефть почти все время растет в цене. После двухнедельного падения марки Brent и WTI снова дорожают.

Сколько стоит нефть

Нефть марки Brent 1 июля стоит 115,17 доллара за баррель. За последние сутки она подорожала на 36 центов (+0,31%), по данным Finance! Yahoo.

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Нефть американской марки WTI остановилась на уровне 107,63 доллара за баррель. За сутки эта марка выросла в цене на 1,87 доллара (+1,77%). Любопытно, что разрыв между ценами этих двух марок вырос.

Почему нефть дорожает

Нефть дорожает потому, что предложение не удовлетворяет спрос. Страны ЕС, большинство из которых с 2023 года прекращают импорт российской нефти, уже ищут замену. В то же время страны ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) добывают меньше своих целевых уровней. Дело в том, что несколько стран-членов, особенно африканские, не обладают достаточной мощностью или инвестициями для добычи такого объема нефти.

Что будет с нефтью

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти.

за баррель. В банке признают, что в случае рецессии цены наоборот должны упасть, но мировая экономика еще не зашла в состояние рецессии, поэтому цены будут расти. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев, при условии, что не будет рецессии.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть вырастет по итогам 2022 года. Потребление достигнет 100,29 миллиона баррелей за сутки. А это даже больше, чем было до пандемии коронавируса в 2019 году.

Интересно, что сейчас страны G7 рассматривают вариант ограничения цены на российскую нефть, чтобы Запад в дальнейшем мог ее покупать, а Россия получала куда меньшие доходы от экспорта своих энергоносителей. Правда, у этой идеи очень много препятствий, о которых мы рассказываем в материале.

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