Не все дотягивают до этой цифры: сколько стажа нужно для минимальной пенсии

Размер пенсионной выплаты формируется под влиянием нескольких базовых параметров. Определяющими являются продолжительность страхового стажа и уровень официальных доходов, с которых уплачивались взносы, ведь именно эти показатели закладываются в основу расчета пенсии.

Сколько лет стажа надо для минимальной пенсии?

Право на минимальную пенсию напрямую зависит от страхового стажа, и именно с этим показателем у многих возникают трудности. В Украине действует поэтапная модель: чем раньше человек планирует выйти на пенсию, тем больше лет официальной работы нужно подтвердить, уточняет Пенсионный фонд.

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если этого недостаточно, пенсионный возраст фактически смещается: в 63 года нужно уже от 23 лет стажа, а в 65 лет минимум 15 лет. В то же время эти требования постепенно растут, а это означает, что с каждым годом планка стажа повышается.

Таким образом, именно стаж остается ключевым входным билетом к пенсии. И именно из-за его недостатка значительная часть украинцев или откладывает выход на пенсию, или вынуждена рассчитывать только на базовую социальную поддержку.

Что влияет на размер пенсии?

Однако сам по себе стаж гарантирует лишь право на пенсию, а не ее размер. На сумму выплат существенно влияет уровень официального дохода, с которого уплачивались взносы. Именно поэтому даже при достаточном стаже многие украинцы получают минимальные суммы из-за низких или теневых зарплат в прошлом, объясняет ПФУ.

Есть и другой важный нюанс: в страховой стаж засчитываются не только годы работы. В определенных случаях учитываются периоды обучения (по старым правилам), декретного отпуска, военной службы или ухода за ребенком. В то же время неофициальная занятость или работа без уплаты ЕСВ в стаж не входят.

Справочно: Если же человек не набрал даже минимальных 15 лет стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. В таком случае государство предусматривает другой механизм как временную социальную помощь. Ее размер определяется индивидуально и зависит от доходов семьи, но имеет установленные пределы.

Какой размер минимальной пенсии в Украине?