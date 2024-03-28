Стартап, который продает обычную воду, привлек почти 70 миллионов долларов: в чем секрет успеха

Американский стартап, который специализируется на производстве и продаже обычной консервированной воды, сумел привлечь немало внимания на разных уровнях и достичь успешных результатов. При этом компания работает в секторе, который не слишком интересует инвесторов, но активно привлекает средства от них.

Речь идет о компании, которую в 2018 году основал Майком Сессарио. Стартап всего за несколько лет существования противопоставляют настоящим гигантам в секторе, например Pepsi и Coke.

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Компания, которая продает обычную воду, привлекла новые инвестиции

В марте стартап Liquid Death привлек инвестиции в размере 67 миллионов долларов США, тогда как стоимость компании на рынке оценили в 1'4 миллиарда долларов. В целом компании удалось получить более 267 миллионов долларов от различных венчурных фондов. Все это несмотря на то, что Liquid Death находится в категории, которая не слишком интересует многих инвесторов.

Дело в том, производство напитков – это достаточно сложная индустрия для венчурных инвесторов и имеет ряд особенностей, когда речь идет об инвестировании. В общем всего выделяют следующие:

Во-первых, эта отрасль требует значительных капиталовложений.

Во-вторых, нужно уметь распознать компанию, которая будет показывать хорошие результаты в розничной торговле или разбирается в других методах прямой продажи своего товара потребителям.

Еще один важный аспект – способность вдохновлять постоянных клиентов' а не только тех' кто обратил внимание на продукт всего один раз.

Например, руководитель Science Ventures Майкл Джонс отметил, что его компания не стремилась активно "включаться" в сектор напитков, однако все равно решила поддержать стартап Liquid Death. По его словам, у компании есть потенциал "поставить на уши" традиционных игроков на рынке. В частности, Джонс вспомнил о Pepsi и Coke.

На момент создания этого материала, рыночная капитализация компании Coca-Cola составляет более 263 миллиардов долларов. В то же время стоимость компании PepsiCo оценивают в почти 239 миллиардов долларов, согласно данным Yahoo!Finance

Дэн Бакстафф из компании Spins, которая изучает данные о розничной торговле, заявил, что компания Liquid Death использует для своего продвижения и успеха опыт маркетинга и размещения пива на полках, чтобы иметь возможность демонстрировать хорошие результаты по продажам как в обычных продуктовых магазинах, но и приобретать клиентов на различных мероприятиях, в барах и ресторанах, даже на конференциях.