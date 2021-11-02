Стартап, который основали 19-летние юноши, привлек 60 миллионов: сколько теперь стоит компания

2 ноября 2021 , 17:25
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Источник:

Yahoo!Finance

Двое 19-летних предпринимателя в начале 2021 года основали собственную компанию для доставки продуктов. Ради этого проекта они даже бросили обучение в Стэндфордском университете.

Стартап по доставке продуктов Zepto за 10 минут привлек инвестиции в размере 60 миллионов долларов. Компания стремится развиваться на быстрорастущем рынке в Индии. Основатели Zepto – Аадит Палича и Кайвалия Вохра.

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Индийский стартап привлек миллионные инвестиции 

Инвестиционный раунд возглавила американская компания Glade Brook Capital. Финансы также предоставили Nexus и фонд Y Combinator. Кроме того, бизнес-ангелы Лачи Грум, Нирадж Арора и Маник Гупта поддержали стартап. После этого стоимость компании Zepto колеблется в диапазоне от 200 до 300 миллионов долларов. По данным TechCrunch, оценка стартапа составляет 225 миллионов долларов. 

Бизнес-ангелы

Это состоятельные люди, вкладывающие средства в стартапы, как правило, в обмен на конвертируемый долг или долю в компании.

Компания стремится привлечь 800 миллионов пользователей смартфонов в стране. На рынке Индии Zepto ждет жесткая конкуренция. Стартапу придется бороться за клиентов с такими компаниями как:

  • Pickily;
  • Dunzo и Swiggy при поддержке Google;
  • Grofers з SoftBank Group Corp.

Стартап Zepto привлек миллионные инвестиции / Фото Zepto

Grofers, как Zepto, предлагает своим клиентам доставку за 10 минут, а Dunzo – 19 минут . В июне платформа Swiggy для доставки завершила инвестиционный раунд в 1,25 миллиарда долларов.

Однако соучредитель Zepto Аадит Палича заявил, что компания только набирает обороты. Он добавил, что конкурентам стартапа Swiggy и Grofers с хорошим финансированием "потребовалось 7 лет, чтобы построить то, что они создадут за следующие 18 месяцев".

Автор: Віта Свірневська