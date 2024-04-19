США возобновили серьезные санкции против Венесуэлы: что стало причиной
Источник:Государственный департамент США
США приняли решение о возобновлении действия санкций против двух отраслей Венесуэлы. Так называемый санкционный перерыв длился с октября 2023 года.
Американские власти возобновили санкции против Венесуэлы 18 апреля 2024 года. Ограничения касаются нефтяной и золотодобывающей отраслей страны из Южной Америки. Толчком к этому стало невыполнение условий соглашения между государствами.
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Почему США приостановили действие санкций против Венесуэлы
США смягчили санкционные ограничения против Венесуэлы в октябре 2023 года. Ведь правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Единая платформа согласились провести выборы в 2024 году.
В результате можно было получить генеральную лицензию на полгода, которая позволяла сотрудничать с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Действие этой лицензии могли бы продолжить, если бы Венесуэла выполнила свои обязательства, согласно договоренностям.
Что известно о нефти в ВенесуэлеНа территории Венесуэлы находится одна пятая часть от общих залежей нефти в мире. Во время президентства Дональда Трампа США ввели санкции против трех секторов Венесуэлы: банковского, нефтяного и горнодобывающего.
Что спровоцировало решение США
Речь идет о проведении выборов в стране, а также освобождении политических заключенных. Госдепартамент США заявил, что Николаса Мадуро и его команда не в полной мере выполнила свои обязательства.
Именно поэтому США генеральная лицензия, которую позволяла проводить деятельность в нефтегазовом секторе Венесуэлы, заканчивается в 00:01 18 апреля. Зато американское правительство выдало временную генеральную лицензию №44а. Этот документ дает 45 дней на сворачивание операций с PDVSA и компаний, где она владеет 50% и более.
Добавим, что по данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,97 доллара за баррель (- 0,37%)
- Контракты WTI торгуются по цене 82,73 доллара за баррель (+0,05%).