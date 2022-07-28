"Предвестник худших времен": что происходит с первой экономикой мира
Источник:Forbes
Во втором квартале 2022 года экономика США не просто не достигла ожидаемых показателей, но и продемонстрировала негативную динамику. О чем свидетельствуют новые данные по первой экономике мира – читайте дальше.
В течение апреля – июня 2022 года экономика США упала на 0,9% в годовом расчете. Во втором квартале ожидали зафиксировать рост на уровне 0,3%.
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Экономика США сокращается второй квартал подряд
Таким образом, уже второй квартал подряд валовой внутренний продукт (ВВП) показывает отрицательную динамику роста. По всей вероятности, это свидетельствует о том, что в американской экономике началась техническая рецессия.
Об этом говорится в последнем отчете Бюро экономического анализа. Среди факторов, приведших к таким показателям выделяют:
- сокращение инвестиций в сферу недвижимости;
- расходы федеральных властей,
- запасы компаний.
В то же время, рост в секторах экспорта и расходов помог улучшить экономическую активность по сравнению со снижением в предыдущем квартале на 1,6%. Экономист из банка Wells Fargo Тим Куинлан выделил четыре из шести факторов, которые считают эксперты Национального бюро экономических исследований в контексте признания рецессии, которые продолжали сигнализировать рост в течение мая. Речь идет о:
- производстве,
- доходах,
- занятости,
- расходах.
В то же время экономист подчеркнул, что производство, вероятно, теряет обороты, люди начинают тратить меньше. Вместо этого рост уровня доходов едва удается удерживать на уровне с инфляцией, тогда как заявок по безработице становится все больше.
Мы не думаем, что экономика в рецессии сейчас. Но если наш прогноз правильный, то это не ложный след, а предвестник худших времен,
– добавил экономист.
Как и другие экономисты, Тим Куинлан не определяет экономические индикаторы последнего квартала как индикаторы непосредственно рецессии. Однако он подчеркнул, что экономика замедляется и это все больше начинает походить на начало этого процесса. По его мнению, это только вопрос времени. Ожидается, что огласка реальной рецессии начнется в начале следующего года.
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