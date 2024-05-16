Экономика США теряет от 200 до 600 миллиардов долларов из-за шпионов Китая, - СМИ

Китай активно использует шпионаж для получения секретной и частной информации американцев. В последние годы Федеральное бюро расследований заявило о стремительном росте количества производств, связанных со второй экономикой мира.

В частности, в ФБР заявили, что они открывают новое расследование, связанное с Китаем, каждые 10 часов. Сейчас открыто более 2000 дел, большинство из которых – это экономический шпионаж. Этот показатель за последние годы вырос более чем на 1300%.

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Как Китай вредит США

Также тревожит тот факт, что Китай использует общенациональный подход к войне. Речь идет о традиционных и нетрадиционных политических инструментах в экономической, дипломатической, военной, разведывательной и правоохранительной областях.

Пекин особенно активен в киберпространстве. Дело в том, что Китай использует атаки и шпионаж для давления на противников и похищения их данных. Только экономика США в целом теряет от 200 до 600 миллиардов долларов в виде интеллектуальной собственности в год из-за китайского шпионажа.

Напомним, что Белый дом требует от китайской криптофермы продать земельный участок возле американской военной базы, где хранят ядерное оружие. Президент США Джо Байден даже заявил об угрозе для национальной безопасности из-за деятельности компании.