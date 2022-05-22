США стремятся развивать экономическое партнерство с Тайванем: речь идет о новой инициативе Байдена

Цель Соединенных Штатов углубить свои экономические отношения Тайванем. В том числе, речь идет о сфере высоких технологий.

Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках визита в Японию вместе с Джозефом Байденом.

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США стремятся углубить экономическое партнерство с Тайванем

Глава Белого дома Джо Байден посетит Японию впервые с начала своего президентства. В частности, американский политик примет участие в саммите группы стран Четырехстороннего диалога по безопасности, куда входят Япония, Индия, Австралия и США. Безопасность в регионе – один из главных вопросов повестки дня для политиков, в том числе шаги Китая по Тайваню.

Мы не хотим видеть односторонние изменения статуса кво и мы однозначно не стремимся видеть военную агрессию. И мы хотим, чтобы это сообщение шло не только от нас, но и от наших партнеров и союзников, как в регионе, так и за его пределами.

– заявил Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что цель официального Вашингтона углубить экономическое партнерство с Тайванем, даже если он не входит в новую экономическую инициативу по Азии американского президента. В частности, речь идет о секторе высоких технологий, включая

полупроводники,

цепи снабжения.

Тайвань и Китай

Интересно, что Китай видит Тайвань частью своей страны. В частности, 23 февраля 2022 г. в Министерстве внешних дел Китая заявили, что Тайвань – "это не Украина" и всегда будет оставаться частью Поднебесной, пишет "Радио Свобода".

В то же время, США воспринимают Китай как своего конкурента номер 1, в том числе и на экономической арене. Официальный Вашингтон готов даже стать в защиту территориальной целостности Тайваня. В частности, речь идет о следующем: