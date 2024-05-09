Сделки не будет: как США сорвали планы Raiffeisen Bank и олигарха из окружения Путина

Мощный австрийский банк отказался от риска попасть под санкции США и больше не планирует заключать сделку, которая связана с подсанкционным российским олигархом.

Raiffeisen Bank International сообщил о своем решении относительно сделки с Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США с 2018 года на официальном сайте.

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Что известно о сделке

Raiffeisen Bank International планировал выкупить замороженную долю активов строительной компании Strabag, которая принадлежит российскому олигарху. Из-за санкций к сделке по продаже активов хотели привлечь посредников. Сумму сделки оценивают в 1,5 миллиарда евро.

До этого указывали, что австрийский банк стремился выкупить примерно 24% акций компании Strabag, которая является одной из крупнейших в Европе. Кроме того, указывали, что благодаря этой сделке кредитор хотел попытаться вывести из России часть своих доходов, которые застряли там из-за санкционных ограничений.

Какие предупреждения получал банк

Компания Strabag была привлечена к ряду масштабных строительных проектов в России. В частности, фирма отвечала за строительство олимпийского стадиона для зимних Игр в Сочи и жилых комплексов в Москве.

В начале мая появилась информация, что центральный банк Австрии предупреждал Raiffeisen Bank International о сделке с Дерипаской, заявив, что этот шаг может привести к штрафным санкциям от США. Американцы также заявляли, что Raiffeisen Bank International не получит согласия на сделку с подсанкционным олигархом.