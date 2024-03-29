США проверяют операции российской криптобиржи на 20 миллиардов долларов: это может быть схема
Источник:Bloomberg
Страны Запада ввели против России самые масштабные санкции в мире. К сожалению, существует немало лазеек, которые использует официальная Москва. В связи с этим США и Великобритания начали проверять криптобиржу.
Речь идет о виртуальной криптобирже Garantex. Это российская компания.
Обратите внимание Недвижимость как инвестиция: что стоит знать каждому
Запад разоблачил масштабную схему по обходу санкций против России
США и Великобритания начали проверять транзакции криптобиржи. Источники, которые знакомы с ситуацией, заявляют, что проверка стартовала в рамках борьбы с уклонением от санкционных ограничений.
Сейчас известно о таких деталях:
- Все транзакции со стейблкоином USDT от компании Tether проводились после апреля 2022 года;
- Тогда США уже ввели санкции против криптобиржи Garantex США. Ключевые основания: содействие финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
В Bloomberg также добавляют, что речь идет о транзакциях на 20 миллиардов долларов. Кроме того, указывают, что это может быть "одним из крупнейших нарушений санкционного режима".
Компания Tether с рыночной капитализацией в более 100 миллиардов долларов уже отреагировала, заявив, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований. Важно указать, что представители власти США и Великобритании предполагают, что пятая часть всех монет USDT, которые есть в обращении, прошла через российскую криптобиржу Garantex.