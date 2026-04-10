США продлят разрешение покупать подсанкционную российскую нефть, – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, уже в пятницу, 10 апреля, продлит разрешение покупать российскую нефть и нефтепродукты, находящиеся под санкциями.

Об этом сообщает Reuters.

Почему США идут на уступки России?

Как отмечают источники Reuters, такие действия Вашингтона являются частью усилий по сдерживанию мировых цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Напомним, Министерство финансов США с середины марта этого года позволяло закупку российской нефти и нефтепродуктов благодаря 30-дневному "исключению", срок действия которого истекает 11 апреля.

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявлял, что этот шаг может коснуться 100 миллионов баррелей российской нефти – это почти равно суточному объему мировой добычи.

Как сообщил один из источников, министр финансов США Скотт Бессент 9 апреля встретился с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, чтобы обсудить продление этого разрешения, и они пришли к выводу, что это "целесообразно". В то же время представители Белого дома и Минфина не прокомментировали эту информацию.

Журналисты отмечают, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного перекрытия Ормузского пролива – через него ранее ежедневно транспортировали около 20% мировых объемов нефти и газа. Рост стоимости топлива также стал серьезной проблемой для Трампа и Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре.

