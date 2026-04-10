США продлят разрешение покупать подсанкционную российскую нефть, – Reuters
- Администрация Трампа, вероятно, продолжит разрешение на закупку подсанкционной российской нефти с целью сдерживания мировых цен на энергоносители.
- Такие действия связаны с войной США и Израиля против Ирана, которая привела к частичному перекрытию Ормузского пролива.
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, уже в пятницу, 10 апреля, продлит разрешение покупать российскую нефть и нефтепродукты, находящиеся под санкциями.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также Не "катастрофическая цифра": Зеленский озвучил, сколько Россия могла заработать за время войны в Иране
Почему США идут на уступки России?
Как отмечают источники Reuters, такие действия Вашингтона являются частью усилий по сдерживанию мировых цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.
Напомним, Министерство финансов США с середины марта этого года позволяло закупку российской нефти и нефтепродуктов благодаря 30-дневному "исключению", срок действия которого истекает 11 апреля.
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявлял, что этот шаг может коснуться 100 миллионов баррелей российской нефти – это почти равно суточному объему мировой добычи.
Как сообщил один из источников, министр финансов США Скотт Бессент 9 апреля встретился с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, чтобы обсудить продление этого разрешения, и они пришли к выводу, что это "целесообразно". В то же время представители Белого дома и Минфина не прокомментировали эту информацию.
Журналисты отмечают, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного перекрытия Ормузского пролива – через него ранее ежедневно транспортировали около 20% мировых объемов нефти и газа. Рост стоимости топлива также стал серьезной проблемой для Трампа и Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре.
Как Силы обороны вводят собственные "санкции"?
Рост цен на нефть мог дать России дополнительный запас прочности, но именно в этот момент Силы обороны Украины начали серьезно бить по нефтепереработке, портах и перевалке российской нефти. Как пояснил эксперт по энергетике Владимир Омельченко, сейчас для Кремля важно не только то, сколько стоит баррель, но и может ли Россия вообще вывозить нефть через свои ключевые экспортные точки.
Именно поэтому, как пояснил Омельченко, основной удар должен идти по терминалам, через которые Москва зарабатывает на войну. Речь идет о Приморске, Усть-Луге и Шесхарис. Первые два терминала работают на Балтике, Шесхарис – на Черном море.
Украинские силы уже достигли результатов: Усть-Луга полностью остановилась, в Приморске возникли большие проблемы, а удары по Шесхарису тоже сыграли свою роль в ограничении российских прибылей.