Не только Россия: США могут снять санкции с нефти Ирана

Соединенные Штаты уже вскоре могут снять санкции с иранской нефти. Речь идет именно о той, что загружена в танкеры и находится в море.

Почему США могут снять санкции с нефти России?

Таким образом Вашингтон стремится сдержать рост цен на нефтепродукты по всему миру, о чем сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в прямом эфире телеканала Fox Business.

Бессент заявил, что речь идет об около 140 миллионов баррелей нефти. Это как раз тот запас, что может сдержать рост мировых цен на 10 – 14 дней.

По сути, мы бы использовали иранские баррели против иранцев, чтобы сдерживать цену в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию,

– сказал министр США.

Обратите внимание! Он также добавил, что вся эта нефть пошла бы в Китай, если санкции продолжат действовать. Однако если их снять – нефть может оказаться на мировых рынках.

Более того, Вашингтон также может снять ограничения с нефти Венесуэлы. Целью является увеличение добычи нефти на фоне стремительного роста цен из-за войны с Ираном. Об этом пишет Bloomberg.

В материале говорится, что "подобные шаги" могут быть объявлены уже на этой неделе. В частности они предусматривают выдачу большего количества индивидуальных лицензий, которые позволят иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения санкций США.

Администрация также введет широкий механизм, который упростит выход на венесуэльский рынок для большего количества компаний,

– идет речь в тексте.

Заметьте! Пока непонятно, будет ли это оформлено в виде общей лицензии.

