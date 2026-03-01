Это критически влияет на глобальные цепи поставок энергоносителей, ведь через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и большой объем газа, пишет Reuters.

Что известно о танкерном коллапсе?

По данным платформы MarineTraffic, по меньшей мере 150 танкеров, перевозящих сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ), оказались на якорных стоянках в открытых водах Персидского залива за пределами пролива Ормуз из-за больших рисков безопасности и остановки движения.

Эти суда были зафиксированы вблизи побережья таких ключевых нефтегазодобывающих стран, как Ирак, Саудовская Аравия, а также у районов экспорта СПГ Катара. Кроме того, десятки других танкеров остановились по обе стороны пролива, включая территории вокруг ОАЭ и Омана, и еще десятки грузовых судов также поставлены на якорные стоянки.

Такое явление является следствием ударов США и Израиля по Ирану и реакции Тегерана, что повлекло опасность навигации через стратегически важный водный путь, через который проходит около 20% мирового объема нефти и большой объем газа.

Многие компании-перевозчики и торговые операторы временно приостановили движение судов через пролив, а некоторые источники утверждают, что Иран якобы объявил о закрытии навигации.

Пока ни одного формального международного сообщения о прекращении движения через пролив не поступало, однако моряки должны ожидать повышенное присутствие военных, усиленное прикрытие и перебои с движением вблизи стоянок,

– указано в записке Совместного морского информационного центра под руководством ВМС США.

Из-за ситуации также возрастает риск отмены или задержек поставок энергоносителей, а страховые премии для судов могут резко возрасти из-за оценки повышенного риска в регионе.

Экономисты и эксперты предостерегают, что существенное снижение движения через пролив Ормуз может иметь серьезные последствия для мировых рынков энергии – от скачков цен на нефть до логистических сбоев.

Чего ждать дальше от конфликта на Ближнем Востоке?