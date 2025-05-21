Швеция призывает защищать вид расчетов, известный во всем мире

Мир стремительно развивается и меняется. Это касается и мира финансов и расчетов. В частности, в Швеции заявили о необходимости защитить один из вариантов оплаты услуг и товаров.

В Швеции планируют защищать наличные деньги

Центральный банк Швеции заявил о необходимости сохранения наличного способа оплаты в страны. Регулятор обратился в Министерство финансов, сообщив о необходимости соответствующих политических решений, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз банка.

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Дело в том, что безналичный способ оплаты очень распространен в Швеции. В частности, во многих местах просто больше не принимают наличные от клиентов.

К теме! Официальная валюта в стране – это шведская крона. В обращении находятся монеты 1, 2, 5, 10 крон, а также банкноты с такими номиналами:, 20, 50, 100 _COPY2 200, 500, 1000 крон.

Центробанк заявил, что расчеты наличными – это необходимость для обеспечения платежной инклюзивности для всех слоев общества и поддержания устойчивости платежной системы в чрезвычайных ситуациях. Регулятор также поддержал предложение Комиссии по вопросам наличного обращения, которая включает следующие обязанности:

Внедрение обязательного приема наличных при продаже товаров первой необходимости;

Усиление ответственности банков в вопросах обращения наличности.

Напомним, что в России есть проблемы с наличными долларами. Особенно речь идет о доллары нового образца, которых почти нет в банках и обменниках.



