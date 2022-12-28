От собственных правил до маленьких вызовов: 4 простых правила, чтобы начать копить деньги

Наверное, без преувеличения можно заявить, что все хотя бы один раз задумывались над тем, как формировать собственный бюджет и копить деньги. Наверное, в современных реалиях это особенно актуально.

В британском банке Barclays, например, собрали ряд советов для тех, кто стремится более эффективно копить деньги. О самых интересных из них – далее в тексте. Более того, их все довольно легко начать воплощать в жизнь.

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Собственные правила

Процесс сбережения средств следует начать с планирования и создания тех правил, которые помогут вам достичь своих финансовых целей. Например, можно установить лимит для затрат в неделю или месяц, или использовать чаще наличные деньги вместо карты. Полагают, что таким образом можно избежать импульсивных расходов.

Цель – это важно

Экономить всегда легче, когда есть что-то, чего человек стремится воплотить в жизнь с нетерпением. Следовательно, стоит выписать свои цели и указать, почему это важно для вас. Кроме того, следует пересматривать этот список каждый месяц, для того чтобы контролировать ситуацию.

Организация расходов

При формировании собственного бюджета также не помешает обратить внимание на советы от известных людей, сумевших добиться успеха в этой сфере. Одним из очевидных примеров является легендарный инвестор Уоррен Баффет, который поделился своими финансовыми правилами в повседневной жизни. Кроме того, об опыте других известных и состоятельных людей – рассказываем здесь.

Прежде чем начинать экономить, необходимо понять уровень ваших доходов и расходов. В частности, следует понимать, какая сумма необходима для обеспечения базовых потребностей ежемесячно. Для того чтобы упростить эту задачу, советуют оплачивать основные счета Здесь можно упомянуть о коммунальных услугах.

Вызов на 5 гривен

В оригинальной версии этого правила указывается другая валюта, а именно фунт стерлингов. Однако его легко можно адаптировать в Украине, просто заменив денежную единицу.

Суть принципа такова – откладывайте 5 гривен каждый раз, когда приобретаете что-то, что стоит более 20 гривен. Это может помочь сформировать привычку экономить средства и по-новому оценить стоимость услуг и товаров, на которые тратите средства.