Боится за свою жизнь: соучредитель Ethereum выходит криптобизнеса

Энтони Ди Иорио, соучредитель сети Ethereum, говорит, что с него хватит криптовалютат. Частично из-за проблем личной безопасности. 48-летнего Иорио сопровождает команда охраны еще с 2017 года: на встрече, в путешествии и даже в магазин. Однако он устал от такой жизни.

В ближайшие недели Энтони Ди Иорио планирует продать Decentral Inc. и переориентироваться на благотворительность и другие мероприятия, не связанные с криптовалютой. Канадец хочет разорвать связи и с другими криптовалютными стартапами.

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Есть риск, от которого я не очень в восторге. Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве,

– сказал Ди Иорио.

Что такое Decentral Это инновационный центр по разработке программного обеспечения в Торонто, ориентированный на децентрализованные технологии, и производитель Jaxx, цифрового кошелька активов, который в этом году собрал около 1 миллиона клиентов.

Ди Иорио ожидает, что ему удастся продать стартап за сотни миллионов долларов. При этом продать он хочет за фиатние деньги (доллары, евро или другие валюты, которые выпускает центробанк) или акции других компаний.

После продажи миллиардер планирует посвящения жизни благотворительности и другим серьезным вещам.

Я хочу разнообразия, чтобы не быть крипто-парнем, а быть парнем, который решает сложные проблемы,

– сказал Ди Иорио.

Ди Иорио и Ethereum

В 2013 году Ди Иорио соосновал Ethereum, который является не просто криптовалютой, но и основой для различных крипто-проектов: децентрализованные финансы, NFT-аукционы и тому подобное. Рыночная стоимость сети – около 225 миллиардов долларов.

В 2018 году он также отличился покупкой пентхауса за 28 миллионов долларов в Канаде и частично оплатил его криптовалютой.

В том же году Forbes оценивал его состояние в миллиард долларов. С тех пор стоимость криптовалюты Ethereum выросла более чем вдвое.