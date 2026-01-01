Несмотря на президентство: состояние Трампа и его семьи шокирующе растет

За последние 15 месяцев состояние Трампа и его семьи ощутимо выросло. Оно увеличилось почти на 70%. Такой рост состояния многие уже назвали беспрецедентным в современной американской истории.

Почему растет состояние Трампа?

Состояние Трампа и его семьи остаются значительными, несмотря на недавнее падение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Теперь в этой стране ходят евро: важные изменения с 1 января

Благодаря чему состояние Трампа растет:

Еще перед второй инаугурацией Дональд и Мелания выпустили собственные мемокоины. Цена этих монет ненадолго выросла. Затем она ощутимо упала. Несмотря на это, семья американского президента, благодаря мемокоинам обогатилась на более чем 200 миллионов долларов.

Кроме этого, Трамп и его сыновья стали соучредителями криптоплатформы World Liberty Financial. Это произошло еще за несколько недель до выборов в 2024 году, сообщает WSJ.

Один из крупнейших активов Трампа, доля в Trump Media, резко выросла в цене в декабре после объявления о слиянии с компанией по ядерному синтезу TAE Technologies, хотя ее стоимость все еще снизилась более чем на 70% от январских максимумов,

– отмечает издание.

Важно! Сейчас состояние семьи Трампа оценивается в 6,8 миллиарда долларов.

Интересно, что в 2025 году 500 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на 2,2 триллиона долларов. Теперь их совокупный чистый капитал – примерно 11,9 триллиона долларов.

Как выросло состояние самых богатых людей в 2025 году?