Что известно о доходах Трампа от крипты?

Совокупный капитал семьи Трампа сейчас составляет ориентировочно – 6,8 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

На проекты связанные с криптой, при этом, приходится 1,4 миллиарда долларов. Для понимания, это самая большая доля, за все время.

Супруги Трампы сгенерировали около 1,4 миллиарда долларов от криптопроектов, которые являются новыми для него во время второго срока. Эти проекты получили толчок от собственной политики Трампа, поскольку он подписал закон о криптовалюте и назначил регуляторов, которые отклонили иски против этой отрасли,

– отмечает издание.

В частности, говорится о том, что Дональд и Мелания Трампы выпустили собственные мемкоины. Их приобрело достаточно много людей. Однако, стоит заметить, что эти мемкоины в первую очередь позиционировались не как инвестиционное вложение, сообщает Coin Telegraph.

Кроме этих коинов, рост криптовалютной составляющей также обеспечивался, благодаря таким проектам:

World Liberty Financial – это децентрализованная финансовая платформа с собственным токеном.

American Bitcoin Corp – компания, занимающаяся майнингом биткойна.

Такие изменения показывают, что семья Трампа отходит от традиционных методов обогащения. Например, недвижимости. Вместо этого выбираются новые методы заработка.

Как цифровые активы повлияли на состояние Трампа?

Сейчас общие объемы состояния Трампов остаются стабильными. Дело в том, что рост доходов от крипты частично компенсировал другие потери в бизнесе. Например, ранее произошло падение рыночной стоимости Trump Media & Technology Group. Это материнская компания соцсети Truth Social.

Еще в прошлом году состояние Трампа сократилось на 500 миллионов долларов. Такая ситуация стала следствием внедрения пошлин американским президентом. Дело в том, что из-за этих тарифов упали мировые рынки.

Интересно! В прошлом году состояние Трампа буквально за неделю сократилось с 4,7 до 4,2 миллиарда долларов.