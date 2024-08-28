Собственный капитал НБУ существенно вырос за первые 6 месяцев 2024 года: что стоит знать

Национальный банк Украины представил консолидированную финансовую отчетность за первые 6 месяцев 2024 года. В частности, стало известно об увеличении собственного капитала центрального банка.

Собственный капитал НБУ вырос почти на 30%

Национальный банк Украины увеличил размер собственного капитала до 543 миллиардов гривен. Это показатель вырос на 29% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Капитал Нацбанка увеличился благодаря накоплению прибыли.

Обратите внимание Доллар обвалился до самого низкого уровня с лета 2023 года, а его конкурент резко вырос в цене

Добавляют, что прибыль НБУ за шесть месяцев оценили в 122,6 миллиарда гривен была сформирована преимущественно благодаря переоценке финансовых инструментов в размере 115,4 миллиарда гривен (речь идет об изменении официального валютного курса и их справедливой стоимости).

Интересно! Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о первых последствиях санкций США против России, которые ввели накануне Дня Независимости Украины. По его словам, эффект был фактически мгновенным.

В отчете указали, что объем активов НБУ за первое полугодие уменьшился на 1% до 2,38 триллиона гривен. Это связано с уменьшением международных резервов на 6,5% – 40,5 миллиарда долларов до 37,9 миллиарда долларов. Кроме того, стало известно об уменьшении на 18% кредитного портфеля вследствие погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.