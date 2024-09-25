Лимиты на снятие наличных: можно ли получить 1000 долларов за раз

В Украине на время военного положения действуют ограничения на снятие наличных. Речь идет о лимитах на получение наличных как в гривнах, так и в иностранной валюте.

Ограничения на снятие наличных в Украине

Всего в Украине за день максимум можно снять 100 тысяч гривен в день. В то же время в иностранной валюте украинцы могут получить не более 100 тысяч гривен в эквиваленте, информирует НБУ. Добавляют, что это сумма без учета комиссии банка.

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Для примера, если нужно снять со счета 1000 долларов, то это реально. Ведь эта сумма не превышает лимит, который установил центробанк. Сколько стоит доллар в Украине:

По состоянию на 25 сентября средний курс доллара США в банках составляет 41,20 гривны (покупка) и 41,67 гривны, по данным "Минфина".

В обменниках курс американской валюты колеблется на уровне 41,08 гривны для покупки и 41,62 гривны для продажи, по данным finance.ua.

Однако обязательно нужно учитывать, что получить иностранную валюту можно в кассе банка. Как правило, кассы в банке работают в режиме живой очереди. Для уверенности, предварительно можно заказать нужную сумму в иностранной валюте.