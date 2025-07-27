Важные лимиты: сколько наличных можно снять в украинских банкоматах за раз

В Украине во время действия военного положения ввели определенные ограничения. В том числе и ограничения на снятие наличных.

Какие ограничения на снятие наличных в Украине?

Они зависят от банка, индивидуальных условий клиента и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

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Сейчас украинцы могут снять до 100 тысяч гривен в сутки с одного счета в кассах банков. Однако банкоматы позволяют получить до 50 тысяч гривен в день (в зависимости от лимита на карте).

Если же лицо сняло 50 тысяч гривен с банкомата за день, то в течение этого же дня может снять еще 50 тысяч гривен из банковской кассы. То есть максимальная сумма наличных, которую можно снять за сутки, составляет 100 тысяч гривен.

Где еще можно снять наличные? Получить наличные можно еще в магазинах, аптеках, автозаправочных станциях. Для этого следует что-то купить с помощью карты и попросить продавца выдать наличные. Обычно это от 500 до 6 тысяч гривен.

Важно! Больше всего средств можно снять в банкоматах Укрэксимбанка – до 25 тысяч гривен за одну операцию. В то же время количество операций не ограничено. В Укргазбанке действует наименьший лимит – 5 тысяч гривен за одну операцию. Максимальное снятие – до 20 тысяч гривен в сутки.

Какие лимиты на снятие наличных в разных банках?

До 20 тысяч гривен можно снять в таких банках:

ПриватБанк – повторить можно снова через 3 часа.

Ощадбанк – 50 тысяч гривен в сутки.

Райффайзен Банк – 20 тысяч гривен в сутки.

Универсал банк – 20 тысяч гривен в сутки.

Sense Bank – 20 тысяч гривен в сутки.

ПУМБ – 20 тысяч гривен в сутки.

Укрсиббанк – 20 тысяч гривен в сутки.

Обратите внимание! Речь идет о сумме, которую можно снять за один раз.