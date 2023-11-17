Прибыль банков превысила показатели 2021 почти в полтора раза

За три квартала 2023 года банки получили большую прибыль, чем за весь 2021 год. Лишь десятая часть банков получила убытки, и большинство этих учреждений — частные.

Сколько заработали банки

В период с января по сентябрь украинские банки заработали 109,85 миллиарда гривен. Это превышает общегодовой доход 2021 года 1,4 раза тогда банки заработали 77,53 миллиарда гривен.

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Сумма общего убытка, который получили некоторые из украинских банков, составляет 155 миллионов гривен. Эти банки составляют 10% от общего количества.

Кто вошел в ТОП-10

В десятку наиболее прибыльных банков входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 с частным. эти банки зарабатывают 87% от всей прибыли украинских банков.

К примеру, государственные банки ПриватБанк и Сбербанк за три квартала заработали 52% от общей прибыли всех украинских банков.

Кроме того, банки с иностранным капиталом за три квартала получили 26,9 миллиарда гривен, что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Среди лидеров в этой категории остается Райффайзен банк – за 9 месяцев текущего года банк заработал 6,14 миллиарда гривен.

Это почти четверть суммарной прибыли иностранных банков. Также в тройку банков с иностранным капиталом попали Укрсиббанк – 5,66 миллиарда гривен и ОТП банк – 4,75 миллиарда гривен.

Банки с частным капиталом за 9 месяцев 2023 года получили 13,3 млрд грн прибыли — почти в 1,5 раза больше соответствующего периода 2021 года. Доля этой группы в общей прибыли незначительно снизилась с весны и составила 12%.

Среди них лидирует ПУМБ, заработавший 5,68 миллиарда гривен. Это 43% от общей прибыли банков из этой категории.