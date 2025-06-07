Есть ограничения по вывозу наличных: какую сумму стоит декларировать
- Без декларирования можно перевозить до 10 тысяч евро, а превышение этой суммы требует декларирования.
- Сумма определяется по курсу Нацбанка Украины на день пересечения границы, а в случае отсутствия курса - через кросс-курс.
Без декларирования средств без проблем можно перевозить наличные и банковские металлы, не превышающие до десятка валюты. В то же время по сумме, которая задекларирована, нет ограничений.
Как перевезти валюту через границу в 2025 году
Речь идет о сумме, не превышающей 10 тысяч евро, то же время если сумма выше этой отметки, то ее обязательно надо декларировать, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.
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Стоит знать, что для определения, превышает ли сумма указанный лимит, ее определяются в соответствии с курсом обмена Национального банка Украины в день пересечения границы.
Важно! Если курса гривны к нужной валюте нет, то используется кросс-курс (вычисление через промежуточные валюты).
Что нужно для декларирования наличных денег
Дело в том, что ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые человек может ввозить на таможенную территорию Украины, нет. Однако эту сумму следует задекларировать.
- Для декларирования следует написать в письменной форме точные данные о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.
- Несовершеннолетние украинцы тоже имеют право привозить валюту из-за границы или через границу без декларирования в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.
- Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.