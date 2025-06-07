Есть ограничения по вывозу наличных: какую сумму стоит декларировать

Без декларирования средств без проблем можно перевозить наличные и банковские металлы, не превышающие до десятка валюты. В то же время по сумме, которая задекларирована, нет ограничений.

Как перевезти валюту через границу в 2025 году

Речь идет о сумме, не превышающей 10 тысяч евро, то же время если сумма выше этой отметки, то ее обязательно надо декларировать, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Стоит знать, что для определения, превышает ли сумма указанный лимит, ее определяются в соответствии с курсом обмена Национального банка Украины в день пересечения границы.

Важно! Если курса гривны к нужной валюте нет, то используется кросс-курс (вычисление через промежуточные валюты).

Что нужно для декларирования наличных денег

Дело в том, что ограничений по максимальной сумме валютных ценностей, которые человек может ввозить на таможенную территорию Украины, нет. Однако эту сумму следует задекларировать.