Сколько стоят евро, злотый и фунт стерлингов: курс валют на 4 мая
Нацбанк установил официальный курс валют на 4 мая. Евро и злотый выросли в цене, а фунт стерлингов демонстрирует отрицательную динамику.
Официальный курс валют
В среду, 4 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,83 гривны за евро. Это на 6 копеек больше, чем днем раньше.
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Наличный курс валют
Согласно данным finance.ua , ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 4 мая выглядит следующим образом:
- Доллар: покупка – 31,50 гривны, продажа – 32,19 гривны.
- Евро: покупка – 33,00 грн, продажа – 33,90 грн.
- Злотый: покупка – 7,28 гривны, продажа – 7,53 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 40,75 грн, продажа – 43,00 грн.
Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.
Больше финансовых новостей:
- Российские оккупанты продолжают нагло грабить украинцев. В частности, во временно оккупированном Мелитополе, Запорожская область, они незаконно присвоили сельскохозяйственную технику, которую оценивают примерно в 5 миллионов долларов.
- Российский миллиардер Олег Тыньков заявил, что его заставили продать активы одного из крупнейших банков в государстве-агрессоре. По его словам, приказ поступил из Кремля. Главная причина – он осудил военное вторжение России в Украину.
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