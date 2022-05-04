Сколько стоят евро, злотый и фунт стерлингов: курс валют на 4 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 мая. Евро и злотый выросли в цене, а фунт стерлингов демонстрирует отрицательную динамику.

Официальный курс валют

В среду, 4 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,83 гривны за евро. Это на 6 копеек больше, чем днем раньше.

Интересно Соучредитель Monobank Гороховский сделал важное заявление о военных облигациях: чего ждать

Польский злотый тоже подорожал. Однако всего на 1 копейку: теперь его курс составляет 6,57 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов теперь стоит 36,66 гривны за фунт. Это на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины заморозил курс доллара США еще 24 февраля – день полномасштабного вторжения России в Украину. До конца войны курс будет на уровне. Однако сейчас украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не выше, чем наот официального, то есть –

Согласно данным finance.ua , ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 4 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,50 гривны, продажа – 32,19 гривны.

Евро: покупка – 33,00 грн, продажа – 33,90 грн.

Злотый: покупка – 7,28 гривны, продажа – 7,53 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,75 грн, продажа – 43,00 грн.

Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.

Больше финансовых новостей:

Российские оккупанты продолжают нагло грабить украинцев. В частности, во временно оккупированном Мелитополе, Запорожская область, они незаконно присвоили сельскохозяйственную технику, которую оценивают примерно в 5 миллионов долларов.

Российский миллиардер Олег Тыньков заявил, что его заставили продать активы одного из крупнейших банков в государстве-агрессоре. По его словам, приказ поступил из Кремля. Главная причина – он осудил военное вторжение России в Украину.

К теме – Овдиенко о вероятности дефолта в России: смотреть видео