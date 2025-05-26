Сколько стоят банковские металлы в Украине

Цены на банковские металлы

Всего в Украине к банковским металлам относят золото, серебро, платину и палладий. НБУ обнародовал актуальные цены по состоянию на 26 мая 2025 года, пишет 24 Канал.

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В частности, цена золота составляет 4420,39 гривны за грамм. Цены на другие банковские металлы такие:

Серебро – 43,70 гривны за грамм;

Платина – 1437,70 гривны за грамм;

Палладий – 1325,14 гривны за грамм.

Что такое банковские металлы Это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, которые доведены до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, что имеют сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.

В годовом исчислении цены на банковские металлы существенно выросли. Для сравнения, год назад грамм золота стоил 2986,04 гривны, грамм серебра – 38,93 гривны, грамм платины – 1312,88 гривны, грамм палладия – 1245,57 гривны.

Напомним, что цены на золото упали после решения Дональда Трампа не вводить тарифы на товары из ЕС, а также продлить торговые переговоры с блоком.