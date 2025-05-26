Сколько стоят банковские металлы в Украине
- Рост спроса на драгоценные металлы привел к повышению их стоимости.
- Банковские металлы используются как убежище для защиты активов.
В последние годы драгоценные металлы оказались в центре внимания, поскольку спрос на них рос, а некоторые металлы использовали как убежище для защиты активов. Это повлияло и на их стоимость. В частности, речь идет о банковских металлах.
Цены на банковские металлы
Всего в Украине к банковским металлам относят золото, серебро, платину и палладий. НБУ обнародовал актуальные цены по состоянию на 26 мая 2025 года, пишет 24 Канал.
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В частности, цена золота составляет 4420,39 гривны за грамм. Цены на другие банковские металлы такие:
- Серебро – 43,70 гривны за грамм;
- Платина – 1437,70 гривны за грамм;
- Палладий – 1325,14 гривны за грамм.
Что такое банковские металлы
Это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, которые доведены до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, что имеют сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.
В годовом исчислении цены на банковские металлы существенно выросли. Для сравнения, год назад грамм золота стоил 2986,04 гривны, грамм серебра – 38,93 гривны, грамм платины – 1312,88 гривны, грамм палладия – 1245,57 гривны.
Напомним, что цены на золото упали после решения Дональда Трампа не вводить тарифы на товары из ЕС, а также продлить торговые переговоры с блоком.