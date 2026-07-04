Доллары 1996 года и более ранних годов выпуска: можно ли бесплатно обменять такие купюры

Банки или небанковские финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения в отношении года выпуска или номинала долларовых купюр, если они являются законным платежным средством в США. В частности, в Нацбанке сообщили, что валютно-обменные операции должны проводиться со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, за исключением значительно изношенных или поврежденных.

Можно ли бесплатно обменять старые доллары на новые

Украинцы обычно называют "старыми долларами" банкноты серий 1990, 1993, 1996 и 2001 годов. Особенно когда речь идет о 100-долларовых купюрах, у которых нет синей защитной полосы. Впрочем, все они на самом деле остаются действительными.

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Еще с 2023 года, как пояснили в Национальном банке Украины, такого понятия, как "старые доллары", не подлежащие обмену, не существует.

Поэтому регулятор запретил банкам и финансовым учреждениям отказывать в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям центральных банков, а ее подлинность подтверждена. Следовательно, обмен таких валют на купюры более нового образца должен осуществляться по курсу 0 гривен.

Таким образом, если по состоянию на 3 июля средний курс покупки доллара в банках составляет 44,50 гривны, то за 100-долларовую купюру 1996 года человек получит около 4 450 гривен.

В каком случае придется платить за обмен

Кроме того, НБУ отменил также понятие "незначительно изношенной банкноты". То есть валюта, имеющая незначительные повреждения, может и в дальнейшем обмениваться по установленному курсу учреждения, где будет происходить операция.

Зато купюры, имеющие признаки значительного износа, подлежат процедуре инкассо. В соответствии с этой процедурой банки принимают значительно изношенные или поврежденные банкноты, передают их в банк страны происхождения или в банки-корреспонденты, с которыми заключены соглашения об обмене таких поврежденных банкнот, и обменивают купюры на пригодные к обращению. И уже такой процесс происходит по определенным тарифам финансовых учреждений.