Что происходит с долларом США

В пятницу, 21 марта, доллар США растет в цене третью торговую сессию подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Инвесторы продолжают оценивать монетарную политику Федеральной резервной системы США.

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ФРС США оставила процентную ставку на текущем уровне – 4,25% – 4,5%. В то же время регулятор намекнул на два снижения процентных ставок в этом году. Кроме того, глава Федерального резерва Джером Пауэлл преуменьшил беспокойство относительно инфляционного влияния тарифов президента Дональда Трампа.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 103,98. Этот показатель прибавил в цене 0,13%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,76 до 104,15. За последние 5 дней доллар США подорожал на 0,25%, тогда как с начала 2025 года – потерял 4,15%. Напомним, что обвал доллара США с начала года стал худшим стартом для валюты в начале года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: