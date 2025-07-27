Не Саудовская Аравия: в какой стране мира больше всего запасов нефти

Наличие нефти – настоящая удача для любой страны. Ведь добыча полезных ископаемых это возможность получить значительную прибыль.

Где наибольшее количество нефти в мире?

Нужно понимать, что значительные залежи нефти не являются гарантией экономической успешности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Статистический обзор мировой энергетики в 2024 году от Energy Institute.

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Примером этого утверждения является страна с наибольшими запасами нефти – Венесуэла. Сейчас там находится примерно 18% от общих мировых залежей – ориентировочно 304 миллиардов баррелей.

Отметим, что большинство этой нефти относится к тяжелой и сверхтяжелой. То есть, той, которая требует сложной и дорогой обработки.

Обратите внимание! Венесуэла не имеет возможность развивать ключевую отрасль экономики – нефтяную промышленность из-за санкций США, введенных в 2014 году.

Где еще много нефти:

на 2 месте по запасам нефти Саудовская Аравия – 297,5 миллиарда баррелей;

Заметьте! Именно Саудовская Аравия считается одним из крупнейших производителей нефти в мире. Сейчас добыча этой страны составляет ориентировочно – 12 миллионов баррелей в сутки.

на 3 месте – Канада – запасы составляют ориентировочно 168 миллиардов баррелей.