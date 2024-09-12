Какую сумму можно снять с валютной карты за границей: лимиты от банков

Украинские банки предлагают своим клиентам как гривневые, так и валютные платежные карты. Для обеих категорий карт действуют лимиты на снятие наличных, в частности, заграницей.

Сколько денег можно снять с валютной карты

Для понимания, валютная карта – это специальный вид банковской карты, благодаря ей можно хранить и использовать средства в иностранной валюте. Эта карта привязана к счетам в определенной иностранной валюте: доллар, евро, польский злотый и тому подобное.

Стоит обратить внимание Лимиты для снятия наличных за рубежом: какую максимальную сумму можно получить на руки

Валютные карты позволяют зачислять на собственный счет в украинском банке непосредственно валютные средства. Благодаря этим картам можно, в частности, проводить расчеты и снимать наличные за рубежом. Однако украинцы должны учитывать, что даже для валютных карт действуют ограничения на снятие наличных.

Украинские банки определили такие лимиты для своих клиентов:

"ПриватБанк" – 100 тысяч гривен в эквиваленте в день;

"Ощадбанк" – 100 тысяч гривен в сутки;

Sensebank – 100 тысяч гривен в сутки;

Райффайзен Банк – 100 тысяч гривен в день.

Стоит добавить, что большинство украинских банков взимают комиссию за снятие наличных с их карт за рубежом, поэтому стоит учитывать этот момент.