На сегодня украинцы значительно чаще пересекают границу. Это процедура, которая имеет определенные правила и обязанности. В частности, речь идет о деньгах, которые можно вывозить за границу.

Сколько денег можно вывезти за границу в 2024 году

Существует ограничение на сумму, которую граждане могут иметь при себе при пересечении границы. Согласно правилам, которые установлены НБУ, это 10 тысяч евро или эквивалент в других валютах.

Интересно Доллар или юань: Саудовская Аравия может одним решением кардинально изменить мир

Если сумма превышает выше упомянутый лимит, то лицо обязано указать данные о происхождении этих средств. Соответствующую информацию вносят в специальный бланк – декларации трансграничного перемещения. Этот документ лицо должно заполнить перед выездом за границу.

Кроме того, если лицо обменяло наличные на иностранную валюту, то при себе нужно иметь квитанцию о проведении этой операции. Однако эти документы необходимы только, если сумма превышает лимит в 10 тысяч евро.

Напомним, что при возвращении в Украину, граждане могут провозить через границу также до 10 тысячам евро. Речь идет о наличных деньгах, банковских металлах и тому подобное. Стоит отметить, что при пересечении границы обязательно нужно учитывать правила требования, которые касающиеся перевозки техники. Дело в том, что каждая страна устанавливает собственные правила и лимиты.