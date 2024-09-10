Угроза для доллара США

Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых экспортеров нефти в мире, рассматривает возможность отказа от проведения расчетов в долларах США. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хораеф, добавив, что страна "открыта для новых идей".

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Он подметил, что Саудовская Аравия старается не смешивать торговлю с политикой. В то же время чиновник сделал это заявление на фоне двух важных процессов на международной арене:

Сближение Китая и Саудовской Аравии;

Усиление соперничества между Китаем и США.

Интересно! Саудовская Аравия с октября снизит цены до минимума за почти три года три года для стран Европы, Азии и США. Скидки для регионов и США различаются.

Напомним, что Саудовская Аравия сейчас работает над тем, чтобы диверсифицировать свою экономику. Страна с Ближнего Востока стремится избежать чрезмерной зависимости от нефти. В частности, планирует наладить внедрение китайской продукции, включая электромобили и инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

Тогда как Китай имеет целью достичь интернационализации юаня, который является конкурентом для доллара США на глобальном валютном рынке. Особенно это актуально для Пекина после того, как Россия, исключенная из долларовой системы, стала ключевым поставщиком нефти в Китай.