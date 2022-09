Британский филиал правозащитной организации Amnesty International начал кампанию по сбору средств для российских политзаключенных со специальным QR-кодом на фирменных конвертах с изображением двух человек.

Обратите внимание Хиты этой осени: какие активы достойны внимания уже сейчас

Скандалы Amnesty International, связанные с Украиной

Проблема в том, что один человек в цветах флага Украины, в то время как другой – россии. На это отреагировал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Дипломат раскритиковал эту кампанию, назвав ее безнравственной.

Подумайте дважды, прежде чем решить, куда пойдут ваши £€$¥!,

– добавил Кислица в твиттере.

В то время как эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный назвал эту кампанию попыткой отбелить геноцид украинцев, который сейчас совершают россияне. Аналогично отреагировали и в сети. Интересно, что реакции украинцев и иностранцев очень схожи, как и претензии к этой организации.

Важно упомянуть, что это не первый скандал правозащитной организации, связанный с Украиной. В августе 2022 года от Amnesty International опубликовали отчет, в котором осуждали Вооруженные Силы Украины. Якобы действия украинских защитников и защитниц подвергают опасности гражданских, применяя вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах.

Последствия одного из скандалов

После этого отчет Amnesty International начали массово критиковать. Украинский офис организации осудил эти выводы, подчеркнув, что их данные не включили в финальный документ. Кроме того, после этого ушла с должности глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук.

Отчет правозащитной организации раскритиковали в ее польском офисе, как и журналисты The Times. В издании подчеркнули, что Amnesty International сделала мощный шаг в сторону уничтожения доверия к себе, служа рупором для пропаганды государства-агрессора.

Дальше – больше! Правозащитная организация начала терять патронов, финансово их поддерживавших. В частности, финский офис Amnesty International потерял примерно 400 доноров после публикации скандального отчета. Об этом сообщил руководитель отдела организации в Финляндии. Франк Йоханссон. Он добавил, что это приблизительные цифры и в тот момент потери составили примерно 1% от базы всех своих патронов.

Это не первый раз действия Amnesty International критикуют, однако отчет с критикой Украины привел к наибольшему оттоку патронов за последние 32 года, пишет The New Voice of Ukraine. Каждый желающий может задонатить филиала правозащитной организации в Финляндии 20, 35 и 50 евро. Это может быть как единичный, так и повторяющийся платеж, информирует официальный сайт.

Похожую ситуацию зафиксировали и в британском офисе Amnesty International, где сообщили о потере "нескольких членов и спонсоров". Однако источники заявляют, что с начала августа они потеряли больше 1000 постоянных доноров. Об этом сообщил международный юрист, исполнительный директор ООН Ватт, правозащитной общественной организации и сторожевой группы ООН, базирующейся в Женеве. твиттере.

Важно подчеркнуть, что большинство доходов Amnesty International поступает от людей со всего мира. Речь идет о личных и независимых финансовых поступлениях, которые по плану должны помогать организации сохранять полную независимость. Например, британский офис благодаря вкладам членов и донатов в год получают 7,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет издание Third Sector.