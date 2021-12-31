Сюрприз на Рождество: как банк случайно перевел на счета людей 176 миллионов долларов

Тысячи людей получили неожиданный подарок на Рождество от европейского банка Santander, который случайно перевел своим переведшим 176 миллионов долларов США в рамках 75 тысяч транзакций.

Ошибка произошла, когда платежи по 2000 бизнес-счетам в Великобритании обработали дважды. Следовательно, зарплаты некоторых работников удвоились, поставщики тоже получили большие суммы, чем ожидали.

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Рождественский сюрприз от банка

В настоящее время банк Santander работает над исправлением этой ошибки. Интересно, что многие платежи поступили на счета, которыми управляют банки-конкуренты. Они также подчеркнули, что будут работать со многими британскими банками, чтобы возобновить дублированные транзакции в ближайшие дни. В Santander подчеркнули, что никто из клиентов не остался без денег.

Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были неправильно продублированы на счетах получателей,

– рассказал CNBC представитель Santander.

Банк Santander "подарил" 176 миллионов долларов в Британии / Фото Getty Images

По всей вероятности, этот инцидент испортил настроение некоторым сотрудникам, работающим с заработной платой, на Рождество и День подарков. Один из менеджеров рассказал, что это испортило его отпуск, поскольку он думал, что совершил ошибку стоимостью в сотни тысяч долларов. Кроме того, он считал, что это только его ошибка, и у него будут проблемы на работе.

Кроме того, менеджер по заработной плате рассказал, что европейский банк не объяснил, как компании должны объяснять второй платеж сотрудникам, и не предоставил никакой информации о том, как он должен быть возвращен, согласно отчету.

В Santander добавили, что они начали работать с другими банками в рамках процесса возврата средств, подметив, что эти банки будут пытаться взыскать случайные платежи со счетов своих клиентов. Также известно, что банк способен взимать денежные средства непосредственно со счетов людей.