Самое крупное банкротство в истории: как компания на 16 миллиардов исчезла за одну ночь

В пятницу компании 30-летнего Сэма Бенкмана-Фрида, которые ранее оценивались в 26 миллиардов долларов, подали заявления о банкротстве. Бывший миллиардер уже не является боссом ни одной из них.

Как все начиналось

Шел 2017 год, и бывший квантовый трейдер Jane Street Capital заметил несколько смешное, просмотрев страницу CoinMarketCap.com с указанием цены биткоинов на биржах по всему миру. Сегодня эта цена почти одинакова на биржах, но тогда, как ранее говорил CNBC Бенкмэн-Фрид, он иногда видел 60% разницу в стоимости монеты. По его словам, его первоочередным желанием было принять участие в арбитражной торговле — покупать биткойны на одной бирже, продавать их обратно на другой бирже, а затем получать прибыль, эквивалентную ценовому спрэду.

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"Это был самый низкий плод", - сказал Бенкман-Фрид в сентябре. Возможность арбитража была особенно убедительной в Южной Корее, где биржевая цена биткойна была значительно выше, чем в других странах. Ее назвали Кимчи Премиум — отсылка к традиционному корейскому гарниру из соленой и квашеной капусты.

После месяца тестирования на рынке Бенкман-Фрид основал собственный торговый дом Alameda Research — названный в честь его родного города Аламеда, штат Калифорния, недалеко от Сан-Франциско, чтобы масштабировать возможности и работать над ней полный рабочий день. Банкмен-Фрид сказал в интервью в сентябре, что фирма иногда зарабатывала до миллиона долларов в день.

Часть того, почему SBF, заслужила уличную репутацию за реализацию относительно простой торговой стратегии, связана с тем, что пять лет назад это было не легче всего исполнить на крипторейках. Биткойн-арбитраж предусматривал установление подключений к каждой торговой платформе, а также создание другой сложной инфраструктуры, чтобы отвлечься от многих операционных аспектов осуществления торговли. Аламед Бенкман-Фрид стал очень искусным в этом, и деньги ушли.

Оттуда выросла FTX

Успех Alameda подвиг к запуску криптовалютной биржи FTX весной 2019 года. Успех FTX положил начало венчурному фонду в размере 2 миллиардов долларов, который основал другие криптокомпании. Личное состояние Бенкмана-Фрида выросло до более чем 16 миллиардов долларов на пике в марте.

Бенкмен-Фрид внезапно стал плакатом для криптоиндустрии везде, а логотип FTX украшал все от гоночных автомобилей Формулы-1 до баскетбольной арены Майами. 30-летний парень отправился в бесконечный пресс-тур, хвастался тем, что имеет баланс, который однажды мог бы купить Goldman Sachs, и стал неизменным посетителем в Вашингтоне, где он был одним из главных доноров Демократической партии, пообещав направить 1 миллиард долларов в политические гонки в США, прежде чем позже вернуться назад.

Спад на криптовалютном рынке

Поскольку в этом году цены на криптовалюту падали, Бенкман-Фрид хвастался, что у него и его предприятия есть иммунитет. Но на самом деле уничтожение сектора сильно ударило по его работе. Нынешней весной и летом Alameda одолжила деньги у обанкротившейся компании из цифровых активов, чтобы удержать отрасль на плаву, а затем, как сообщается, скачала депозиты клиентов FTX, чтобы избежать маржинальных требований и выполнить немедленные долговые обязательства. Схватка в Твиттере с генеральным директором конкурентной биржи Binance сняла маску со схемы.

Alameda, FTX и множество дочерних компаний, основанных Бенкменом-Фридом, подали заявление о банкротстве. Он ушел со своих руководящих должностей и потерял 94% своего личного богатства за один день. Непонятно, где именно он сейчас, поскольку его пентхаус на Багамских островах за 40 миллионов долларов, как сообщается, выставлен на продажу.

Что привело к банкротству

В какой-то момент за последние два года, согласно сообщениям, Alameda начала одалживать деньги на разные цели , в том числе для осуществления венчурных инвестиций.

Шесть месяцев назад волна титанов в крипто-секторе сошла на нет, поскольку низкие цены на токены высосали ликвидность с рынка. Сначала произошел впечатляющий провал популярного проекта стейблкойна, привязанного к доллару США, уничтожив 60 миллиардов долларов. Этот крах помог разрушить Three Arrows Capital, или 3AC, который был одним из самых уважаемых криптохедж-фондов в отрасли. Крипто-брокеры и кредиторы, такие как Voyager Digital и Celsius, оказали значительное влияние на 3AC, поэтому они быстро обанкротились вместе с ним.

Большая проблема заключалась в том, что все занимали друг у друга, что работает только тогда, когда цена на все эти криптовалюты продолжает расти. К июню биткойн и эфир оба упали более чем наполовину за год.

Когда домино падало, Бенкман-Фрид вмешался в июне, чтобы попытаться выручить некоторые криптографические фирмы, пока не стало слишком поздно, профинансировав сотни миллионов долларов. В некоторых случаях он предпринимал попытки купить эти компании по распродаже.

На фоне волны банкротств некоторые кредиторы Alameda попросили вернуть свои деньги. Но их не было, ведь торговая фирма Бенкмана-Фрида направила ссуженные деньги в венчурные инвестиции. Это решение, "вероятно, не стоило того", — сказал он в интервью Times в воскресенье.

Волна заимствований

Чтобы выполнить свои долговые обязательства, FTX ссудила с депозитов клиентов, чтобы тихо выручить Alameda, сообщают Journal и Times. Ссуды были миллиардными. Две фирмы — один из крупнейших в мире криптоброкеров и один из крупнейших в мире покупателей криптовалют — должны были быть разделены брандмауэром. Но в какой-то момент отношения переросли в романтические отношения между Бенкмен-Фридом и генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон, как он признался Times.

Схема заимствований и ссуд между двумя фирмами была более запутанной, чем просто использование средств клиентов для компенсации неудачных торговых ставок. Согласно финансовым документам, опубликованным Bloomberg, FTX пытался замаскировать дыру, обозначая активы в двух криптовалютных токенах, которые по существу были созданы — FTT, токен, созданный FTX, и Serum, который был токеном, созданным и рекламированным FTX и Alameda.

Фирмы постоянно создают криптотокены – действительно, это большая часть того, как финансировался криптобум последних двух лет – и обычно они предлагают определенную пользу пользователям, хотя их истинная ценность для большинства трейдеров – это обычные спекуляции, то есть надежды, что цена вырастет. Владельцам FTT пообещали более низкие торговые расходы на FTX и возможность получать проценты и вознаграждения, например отмена комиссий за блокчейн. Хотя инвесторы могут получить прибыль, когда FTT и другие монеты увеличиваются в цене, они в большинстве своем нерегулируемые и особенно чувствительны к спаду рынка.

Ключевым моментом здесь является то, что, как сообщается, FTX выкачивала активы клиентов в качестве обеспечения ссуд, а затем покрывала это токеном, который она производила и печатала по желанию, пропуская лишь часть своего предложения на открытый рынок. Пока все это происходило, Бенкман-Фрид, названный одним из величайших молодых технологических предпринимателей в свое время, продолжил свой престур. Дело начало распутываться только после того, как он попал в публичный спор с конкурентной биржей Binance.

Разоблачение конкурентами Binance

Какой бы ни была причина, генеральный директор Binance Чанпен Чжао, известный как CZ, вскоре увидел свой шанс нанести удар. 2 ноября CoinDesk сообщила об утечке баланса, которая показывает, что значительное количество активов Alameda хранится в неликвидном FTT-токене FTX. Это подняло вопрос как по платежеспособности торговой фирмы, так и по финансовым показателям FTX.

6 ноября Чжао написал в Twitter, что у Binance есть FTT и BUSD, собственный стейблкоин, на сумму около 2,1 миллиарда долларов. "В связи с недавними разоблачениями мы решили ликвидировать любые остатки FTT в наших книгах", - сказал он.

Инвесторы спешили вытащить деньги из FTX. 6 ноября, по словам Бенкмана-Фрида, на бирже было снято примерно 5 миллиардов долларов, "больше всего по огромному отрыву". В среднем в день чистые поступления составляли десятки миллионов долларов.

Скорость вывода средств подчеркивает, что преимущественно нерегулируемый криптовалютный рынок часто работает в информационном вакууме, то есть трейдеры быстро реагируют, когда появляются новые факты.

Поскольку токен FTT упал в цене вместе с массовыми изъятиями средств, Бенкмен-Фрид тихо искал инвесторов, чтобы закрыть многомиллиардную дыру от денег, выведенных Alameda. Согласно многим отчетам, эта стоимость могла достигать 10 миллиардов долларов. Все они отказались, и в отчаянии SBF обратился в CZ.

В публичном твите 8 ноября Чжао сказал, что Binance согласилась купить компанию, хотя в сделке было ключевое условие: необязательное. Внезапное открытие о том, что FTX нуждается в помощи, привело к резкому падению стоимости FTT.

На следующий день Чжао заявил, что провел надлежащую проверку, и ему не понравилось то, что он увидел. Это, в сущности, привело к гибели FTX. Банкмен-Фрид предположил Times, что Чжао вообще не собирался покупать его.

В пятницу, 11 ноября, FTX и Alameda подали заявления о банкротстве. FTX, которая была оценена в 32 миллиарда долларов во время раунда финансирования в начале этого года, заморозила торговые активы и активы клиентов и пытается уволить своих кредиторов в суде по делам о банкротстве. Банкмен-Фрид больше не босс ни одной из фирм.

Новое заявление о банкротстве, опубликованное во вторник, показывает, что FTX может иметь более 1 миллиона кредиторов. На этой неделе он планирует опубликовать список из 50 самых крупных.

Юристы биржи написали, что за последние 72 часа FTX контактировала с "десятками" регуляторов в США и за рубежом, включая прокуратуру США, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Сообщается, что SEC и Министерство юстиции расследуют FTX за гражданские и уголовные нарушения законодательства о ценных бумагах. Сообщается, что финансовые регуляторы на Багамах также рассматривают возможность уголовных преступлений.

Теперь Binance готова претендовать на абсолютное преобладание в отрасли.

От всего этого Binance явно становится сильнее. CZ утверждает, что у Binance нет долгов и не использует свой токен BNB как залог. Оба они являются хорошей практикой на очень нестабильных криптовалютных рынках,

– сказал Уильям Квигли, соучредитель стейблкойна Tether, привязанного к доллару США