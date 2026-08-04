Сирия может отказаться от российской нефти: какая уступка со стороны США стоит на кону

Сирия может существенно сократить импорт российской нефти, от которой в значительной степени зависела в последние годы. Такой шаг будет означать резкое изменение энергетической политики этой ближневосточной страны, которая стремится восстановить отношения с США.

Что стало причиной такого решения

Сирийские власти якобы уже несколько месяцев обсуждают с Вашингтоном возможность сокращения закупок российского "черного золота" в обмен на исключение из списка государств – спонсоров терроризма. Подробности со ссылкой сразу на три источника сообщило агентство Reuters во вторник, 4 августа.

Однако реализовать такой шаг в кратчайшие сроки вряд ли удастся. "Заменить объемы российской нефти невозможно за одну ночь без риска возникновения дефицита топлива или роста расходов на импорт", – предупредил местный аналитик Наввар Сабан.

При этом США поощряют Сирию сотрудничать с надежными корпоративными партнерами, прежде всего с американскими компаниями, в процессе восстановления и послевоенного строительства. Там также ожидают, что Дамаск будет соблюдать санкции против России.

Что касается самой Сирии, то статус SST остается последним большим ограничением, которое Вашингтон до сих пор применяет против арабской страны. И именно прекращение закупок российской нефти якобы способно "увеличить шансы на быструю и беспрепятственную его отмену". Впрочем, в Белом доме отвергли такие предположения.

По словам вышеупомянутого эксперта, США более активно пытаются ослабить экономические рычаги влияния Кремля в Сирии после того, как тот утратил там значительную часть своих политических позиций.

Напомним, именно Россия обеспечивает большую часть нефтяных потребностей этой ближневосточной страны. В частности, в 2026 году объемы таких поставок увеличились более чем на 75% – до около 60 тысяч баррелей в сутки, хотя новое правительство с определенной осторожностью относится к Москве.