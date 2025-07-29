Хотя Сидни Суини уверенно шла своим путем, строя заметную карьеру, основав в 2020 году собственную продюсерскую компанию Fifty-Fifty Films и накопив десятки миллионов долларов, сейчас она может оказаться на грани серьезного карьерного спада. Всему виной скандальная рекламная кампания джинсов.

Как Сидни Суини заработала свое состояние?

Источники ее доходов Суини разнообразны. Она заработала не менее 2 миллиона долларов за участие в фильме "Люблю тебя ненавидеть", пишет 24 Канал со ссылкой на Hollywood Life.

Смотрите также Состояние Галка Гогана: сколько и на чем зарабатывал легендарный актер и рестлер

Суини также получила значительные гонорары за роли в других проектах, таких как "Мадам Паутина" и "Проклятая дева". После утверждения на роль в будущей "Служанке" актрисе, по сообщениям, предложили 7,5 миллиона долларов.

Интересно! Суини активно работает и как продюсер под лейблом Fifty-Fifty Films Она участвует в создании фильмов, зарабатывая, по разным данным, от 1 до 2 миллионов долларов за проект.

Значительный доход актрисе приносят и рекламные контракты: Сидни сотрудничала с такими брендами, как Armani Beauty, Laneige, Miu Miu, Guess и Ford. Она также вкладывает средства в недвижимость, продав несколько домов и инвестирует в объекты в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Интересно! В 2024 году она запустила успешный бренд товаров для дома и ухода за телом, чья продукция быстро стала вирусной в интернете.

Несмотря на видимый успех, Суини неоднократно говорила о финансовом давлении, с которым сталкиваются актеры в Голливуде. По ее словам, даже с успешным портфелем она не может позволить себе долгие перерывы из-за высоких расходов.

Почему возмутились на рекламу джинсов?

Однако финансовые успехи Суини сейчас под угрозой из-за резонансной рекламы бренда American Eagle, запущенной в июле 2025 года. Кампания получила название "У Сидни Суини отличные джинсы".

Важно! Это игра слов на созвучии genes (гены) и jeans (джинсы). То есть этот слоган можно трактовать, как: "У Сидни Суини отличные гены".

Кампанию обвинили в безвкусице, а некоторые даже в пропаганде евгенических идей. Критики сравнили ее с риторикой, напоминающей нацистскую пропаганду, из-за акцента на внешности белой голубоглазой блондинки и фразу о "прекрасных генах".

Какое состояние у Сидни Суини?

По разным данным на 2025 год состояние Суини оценивается примерно в 40 миллионов долларов. Но остается открытым вопрос: не подорвет ли неудачная рекламная кампания ее репутацию и дальнейшие карьерные перспективы.