Власти Китая массово скупают акции: какую цель преследуют — The Economist

Коммунистическая партия Китая, возглавляемая Си Цзиньпином, направляет государственный капитал для инвестиций в высокотехнологичные компании. Таким образом, правительство не только пытается заместить международный капитал, но и сделать страну лидером в сфере инновационных технологий.

В параллельной вселенной мог собрать сотни миллионов долларов в Гонконге или Нью-Йорке. Фирма является одним из ведущих в мире распознавания лиц: ее технология может распознавать людей за миллисекунды с невероятной точностью. Но современная геополитика подтолкнула его в другом направлении. Америка наложила санкции на компанию за якобы нарушение прав человека из-за предполагаемых связей с китайской армией.

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Поэтому вместо листинга на NASDAQ в Нью-Йорке CloudWalk выбрала Shanghai's star Market, биржу, созданную в 2019 году для привлечения китайских развивающихся технологических компаний. В результате цена акций компании выросла на пятую часть с момента ее дебюта в мае.

CloudWalk является одной из сотен компаний, поставивших звезду Shanghai's star Market и ChiNext, еще один ориентированный на технологии рынок в центр глобальных первичных публичных предложений (ППП) в этом году. Компании привлекли 63 миллиарда долларов на китайских биржах по сравнению с лишь 21 миллиардом долларов в Нью-Йорке и 6 миллиардами долларов в Гонконге.



Большинство доходов было собрано производителями полупроводников, стартапами по искусственному интеллекту и программному обеспечению для бизнеса, робототехническими компаниями и другими компаниями, разрабатывающими высококачественные технологии. На Пекинскую фондовую биржу, запущенную в прошлом году под руководством Си Цзиньпина, лидера Китая, стекается множество меньших телекоммуникационных фирм.

Влияние государственного капитала

На первый взгляд, это свидетельствует о том, что план господина Си совместить развивающуюся технологическую индустрию с бурными рынками капитала — часть более грандиозных усилий, направленных на то, чтобы сделать Китай лидером в сфере технологий нового поколения — достигает совершенства. Однако посмотрите немного глубже, и картина будет более туманной.

Государственный капитал, или «управляющий капитал», на языке Коммунистической партии, наплывает на фондовые рынки. Анализ 38 крупнейших первичных публичных предложений на китайских рынках за первые три квартала этого года, на которые приходится 242 миллиарда юаней (34 миллиарда долларов), или около 50% привлеченных средств, показывает, что государственные учреждения привлекли 22% финансирования.

Обзор аналогичного образца в прошлом году показал, что государственный капитал составлял только 14%. Государственные инвесторы, включая городские власти Шанхая, производителя оружия и местные правительственные фонды, вложили более 500 миллионов юаней за менее трети акций компании.

Несмотря на то, что китайские рынки капитала все больше руководствуются Коммунистической партией, у бума есть и другие причины. Некоторые наблюдатели видят только всплеск инновационных фирм, удовлетворяющих спрос меняющихся рынков капитала. Николас Агузин, исполнительный директор Гонконгской фондовой биржи, назвал шквал технологических ППП "большим взрывом финансов".



Государственные СМИ Китая также освещают напряженность в отношениях с Америкой. Кроме CloudWalk под санкции попали несколько китайских технологических фирм. В этом году рынки в Нью-Йорке были почти закрыты для китайских компаний (хотя есть некоторые признаки того, что ситуация начинает улучшаться).

Китайские власти облегчают листинг

Тем временем, регуляторный режим Китая стал более дружественным. Недавно для новых объявлений требовались серьезные проверки. Это привело к отставанию, иногда охватывавшему тысячи фирм, и не позволило частным инвесторам выйти из инвестиций. Новая система, опробованная на биржах Shanghai's star Market и ChiNext, будет распространена на других биржах позже в этом году.

Это больше отвечает международным стандартам, устанавливая требования к листингу, но отказываясь от тяжелых проверок. Ликвидность и стабильность также улучшились. За последние пять лет реформы способствовали профессионализации инвестиций. На китайских биржах снизилась нестабильная розничная торговля. Все это согласуется с публично изложенным видением господина Си, согласно которому финансовые рынки свободнее вмешательства, функционируя больше, чем американские.

Но огромное количество государственных денег вряд ли можно игнорировать. Хотя часть наличных средств поступает от страховых компаний и пенсионных фондов, большинство поступает от государственных фондов, которым поручено инвестировать в государственный и частный рынки, часто с целью поддержки определенных отраслей, таких как производители полупроводников или промышленных роботов. Как отмечает Нгор Луонг из мозгового центра Center for Security and Emerging Technology, эти деньги сигнализируют другим инвесторам, какие фирмы достойны финансирования, то есть у них дополнительный вес.

Использование государственных денег для частных инвестиций является подходом, который распространился от частных на государственные рынки. В период с 2015 по 2021 год частные инвестиционные компании при поддержке правительства собрали более 7 триллионов юаней.

Такого рода инвестиции направлены не только на стимулирование благоприятных отраслей. Чиновники посылали сообщения о важности государственного капитала на рынке в течение некоторого времени, отмечает Господин Фенхуа из Пекинского педагогического университета.



В прошлом году регуляторы начали говорить о «беспорядочном расширении капитала», которое якобы привело к экономическим дисбалансам. Свободный рынок капитала принес многие болезни, утверждалось в недавней редакционной статье в государственной газете. К ним относятся рост разницы в богатстве, экологические проблемы, финансовые риски и монополии. В социалистической рыночной экономике, такой как китайская, отмечает редакция, капитал должен руководствоваться Коммунистической партией.

Проблема оттока международного капитала

Возможно, Шанхай и Шэньчжэнь стали ведущими мировыми направлениями для размещения технологических игр, но они сделали это с очень малым глобальным капиталом. Из-за беспокойства драконовскими правилами Китая по COVID-19 и нестабильностью рынка недвижимости иностранные инвесторы массово покидают страну.

По данным Института международных финансов, торговой ассоциации, только в октябре с фондовых рынков страны сбежали чистые 7,6 миллиарда долларов международного капитала. Рыночный бум в Нью-Йорке и Гонконге обычно привлекает разумный капитал от широкого круга глобальных инвесторов. В отличие от этого Большой взрыв Си Цзиньпина выглядит очень замкнутым. Он считает, что государство может сыграть ту роль, которую играют иностранные финансисты. Это, мягко говоря, смелый эксперимент.