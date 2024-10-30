Одна из стран Европы планирует обновить дизайн национальной валюты

Швейцария планирует выпустить новую серию банкнот национальной валюты. В центральном банке рассказали о причине такого решения и сроках воплощения его в жизнь.

Швейцария готовится к выпуску новых банкнот франка

Национальный банк Швейцарии разработает новую серию банкнот. Напомним, что официальная валюта Швейцарии – франк. Дело в том, что жители европейской страны продолжают активно использовать наличные даже несмотря на увеличение доли безналичных платежей, пишет Reuters.

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По данным центрального банка, 1 из 3 платежей в стране проводят с использованием именно наличных. Регулятор считает, что наличные будут широко использоваться и в будущем.

Мартин Шлегель Глава правления Национального банка Швейцарии Невозможно представить Швейцарию без наличных денег. Наличные есть и будут оставаться популярным средством платежа.

Последний раз центральный банк Швейцарии выпускал новую серию банкнот в 2016 – 2019 годах. Сейчас регулятор заявляет, что новые купюры, вероятнее всего, введут в обращение в начале 2030-х годов. Однако проекты дизайна купюр новых швейцарских франков планируют представить в следующем году, а в 2026 году – объявить победителя.

По состоянию на 30 октября курс швейцарского франка в Украине колеблется на уровне 47,60 гривны. Об этом свидетельствуют данные НБУ.