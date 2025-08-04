Акции швейцарских производителей часов класса люкс упали из-за проблем, с которыми столкнулась отрасль после введения президентом США Дональдом Трампом 39-процентного тарифа на швейцарский импорт. Это происходит на фоне рекордного сокращения импорта.

Что происходит с акциями производителей швейцарских часов?

В понедельник, 4 августа, акции швейцарских компаний Richemont и Swatch показали волатильность. Стоимость ценных бумаг упала примерно на 1%, сократив потери после более резкого снижения ранее – на 3,4% и 5% соответственно, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Часовая отрасль, которая в 2024 году экспортировала продукцию на сумму 26 миллиардов швейцарских франков (примерно 33 миллиарда долларов США), уже испытывает давление из-за укрепления швейцарского франка и снижения глобального спроса.

Сейчас экспорт швейцарских часов движется к самому низкому уровню с начала пандемии в 2020 году.

Если пошлины в США сохранятся на уровне 39%, это может иметь разрушительные последствия для многих швейцарских брендов,

– отметил аналитик Vontobel Жан-Филипп Берчи.

Генеральный директор Swatch Group Ник Хайек призвал президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер встретиться с Трампом.

Из-за непредсказуемости администрации Трампа тарифы могут измениться в любой момент. Давать точные прогнозы в такой ситуации невозможно,

– заявил совладелец цюрихской инвестиционной компании Rossier, Mari & Associates владеющей акциями Swatch Жорж Мари.

По оценке аналитиков Jefferies, хотя в 2025 году на долю часового сегмента приходилось 32% продаж Richemont, рынок США обеспечивал лишь около 10% от общего объема выручки.

Важно! Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, США остаются крупнейшим внешним рынком сбыта швейцарских часов – на них приходится 16,8% экспорта, что составляет около 4,4 миллиарда франков.

В то же время в 2024 году 18% продаж Swatch пришлись на США. После первого объявления о введении пошлин в апреле компания уже повысила цены на 5%.