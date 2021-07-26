Банк подтвердил, что сторонам удалось договориться об урегулировании спора без суда. В связи с этим прокуратура прекратила свое расследование. Другие детали мирового соглашения не разглашаются.

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Шпионский скандал Credit Suisse

Скандал вспыхнул в сентябре 2019 года, когда стало известно, что за экс-главой Credit Suisse по управлению активами Икбалом Ханом следили частные детективы, нанятые швейцарским банком после того, как он перешел к их главному конкуренту UBS. Сначала Credit Suisse заявил, что это мошенничество, однако позже появились подробности другого "наблюдения". В декабре 2019 года финансовый гигант признал, что кроме Хана также шпионил за бывшим главой отдела кадров Питером Герке. Скандал получил еще больше оборотов после того, как появились данные о том, что банк шпионил за организацией Greenpeace в 2017 году.

Икбал Хан согласился отозвать жалобы против своего бывшего работодателя и частных детективов. Однако, швейцарский регулятор Finma будет продолжать рассматривать дело по Credit Suisse.

В феврале 2020 года Тиджаме Тиам покинул пост генерального директора после пяти лет, потраченных на попытки восстановить репутацию банка на фоне скандала. В то время он отмечал, что ему "ничего не известно о наблюдении двух бывших коллег". Он также заметил, что эта ситуация вызвала беспокойство в Credit Suisse.

Детали шпионского скандала в Credit Suisse: смотрите видео

Я жалею, что это произошло, и этого никогда не должно было произойти,

– добавил Тиам.

Швейцарский гигант снова вернулся к кризисному режиму после краха американского хедж-фонда Archegos и британского стартапа Greensill Capital.

Мы находимся на начальной стадии стратегического перепозиционирования банка. Есть два важных момента. Первый – это определение нашего долгосрочного направления. Другой, который необходимо решить параллельно и как можно быстрее, – это решение проблем, которые наносят ущерб банку,

– заявил Антонио Орта-Осорио, который возглавив Credit Suisse в 2021 году.