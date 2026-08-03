5000 гривен для первоклассников: в Украине возобновили программу "Пакет школьника"
В этом году в Украине будет действовать программа "Пакет школьника". Впервые она была запущена еще в 2025 году. Основная цель этой программы – помочь родителям собрать ребенка в школу.
Кто может получить "Пакет школьника"?
"Пакет школьника" в этом году предусматривает сумму в размере 5 000 гривен. Как говорится в сообщении в "Дия", эти средства можно потратить на:
- покупку канцелярских товаров;
- покупку книг;
- школьных принадлежностей;
- одежду;
- обувь.
Подать заявку на эту помощь могут:
- один из родителей будущего первоклассника;
- законный представитель ребенка (он должен быть гражданином Украины);
- усыновитель.
Отметим, что для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эта программа также доступна. Заявку в этом случае должен подать законный представитель в сервисном центре ПФУ.
Чтобы обратиться за "Пакетом школьника" через приложение "Дия", необходимо:
- авторизоваться в приложении "Дия";
- выбрать сервис "Помощь от государства";
- выбрать пункт "Набор школьника";
- выбрать ребенка, который идет в первый класс;
- заполнить заявку;
- открыть "Дия.Картку", если у вас ее еще нет, со специальным счетом "Забота о ребенке".
В настоящее время помощь "Пакет школьника" действует на всей территории Украины. Ею можно воспользоваться не только в офлайн-магазинах, но и при оплате онлайн. Условием является то, что у торговых точек должны быть соответствующие MCC-коды для продажи школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.
К слову, открыть "Дия.Картку" можно в одном из уполномоченных банков. На данный момент это Monobank, "Приватбанк", А-Банк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.
В то же время государство предоставляет возможность получить средства по программе "Пакет школьника" и другим способом. В частности, на специальный счет в Ощадбанке. Его должен открыть ПФУ.