Щедрый жест: Майли Сайрус запустила кампанию с роздачей акций
Популярная американская певица Майли Сайрус вместе с компанией Square запустила этот проект в честь 15-й годовщины сериала "Ханна Монтана", в котором она сыграла главную роль.
Источник:BNN Bloomberg
Рынок отреагировал почти сразу. Акции компании выросли на 6,68% до 227,05 долларов за одну ценную бумагу.
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Инвестиции в себя
Все желающие могут принять участие в розыгрыше, который продлится до 13 апреля. Акции можно будет получить через платежный сервис Cash App. Интересно, что компания не впервые привлекает к сотрудничеству известных людей. В прошлом году певица Меган Ти Сталлион раздала пользователям приложения биткоины стоимостью в 1 миллион долларов.
Нет ничего важнее, чем инвестиции в себя. Поэтому, я хочу распространить право владения акциями среди как можно большего количества людей. Поэтому я обьеденяюсь с Cash App, чтобы раздать акции на 1 миллион долларов,
– объяснила свое решение певица.
По данным Bloomberg, кампания Майли Сайрус ярко продемонстрировала, что акции приобретают все большую популярность среди деятелей культуры. Ранее инвестиции воспринимали, как скучные инструменты из мира профессиональных игроков Уолл-стрит.
В целом отношение к рынку акций в мире изменилось в фоне пандемии коронавируса. Люди, которые оказались в "ловушке" своих домов, начали массово загружать различные приложения для инвестирования. Стремительный рост активности на бирже привел к оживлению торгов.
Многие компании благодаря притоку новых инвесторов достигли рекордных максимумов. В частности, речь идет о Tesla, Bitcoin, GameStop Corp.
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