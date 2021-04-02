Популярная американская певица Майли Сайрус вместе с компанией Square запустила этот проект в честь 15-й годовщины сериала "Ханна Монтана", в котором она сыграла главную роль.

Рынок отреагировал почти сразу. Акции компании выросли на 6,68% до 227,05 долларов за одну ценную бумагу.

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Инвестиции в себя

Все желающие могут принять участие в розыгрыше, который продлится до 13 апреля. Акции можно будет получить через платежный сервис Cash App . Интересно, что компания не впервые привлекает к сотрудничеству известных людей. В прошлом году певица Меган Ти Сталлион раздала пользователям приложения биткоины стоимостью в 1 миллион долларов.

Нет ничего важнее, чем инвестиции в себя. Поэтому, я хочу распространить право владения акциями среди как можно большего количества людей. Поэтому я обьеденяюсь с Cash App, чтобы раздать акции на 1 миллион долларов,

– объяснила свое решение певица.

По данным Bloomberg , кампания Майли Сайрус ярко продемонстрировала, что акции приобретают все большую популярность среди деятелей культуры. Ранее инвестиции воспринимали, как скучные инструменты из мира профессиональных игроков Уолл-стрит.

В целом отношение к рынку акций в мире изменилось в фоне пандемии коронавируса. Люди, которые оказались в "ловушке" своих домов, начали массово загружать различные приложения для инвестирования. Стремительный рост активности на бирже привел к оживлению торгов.

Многие компании благодаря притоку новых инвесторов достигли рекордных максимумов. В частности, речь идет о Tesla, Bitcoin, GameStop Corp.