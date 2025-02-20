Новые мошеннические схемы: как не стать жертвой и не потерять деньги

Согласно открытым данным, в Украине на интернет-схемы приходится более 83% от всех мошеннических операций с платежными картами. В то же время с помощью банкоматов, POS– и платежных терминалов – около 17%. В 2025 году мошенники продолжают придумывать новые схемы для обмана украинцев.

Какие схемы мошенников стали популярными в 2025 году

Как рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка, передает 24 Канал, методы мошенников становятся все более изощренными, особенно в сфере социальной инженерии.

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Как объясняет Довгальская, даже экспертам из Национального банка и коммерческих банков трудно полностью искоренить мошенничество.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Например, количество мошенничеств с помощью "социальной инженерии" выросло почти на 40% в 2023 году и еще ориентировочно на 20% в 2024 году. Несмотря на масштабную просветительскую работу банков, НБУ и экспертов, объемы карточного мошенничества в Украине продолжают расти.

Какие 5 новых схем обмана появились в 2024 году и активно применяются уже в 2025 году:

Недоставка товара после предоплаты на интернет-площадках;

Очень часто граждан заманивают нереально низкими ценами, которые иногда в десятки раз ниже, чем рыночная стоимость товара. Главное объяснение таких "низких цен": якобы "ликвидация склада", "распродажа контрафакта", "демонстрационные единицы товара".

Псевдобанковские звонки;

Апелляция к страхам, связанных с блокировкой карты, списанием средств, хакерской атакой, или же якобы этот звонок осуществлен с целью предотвращения "мошенникам, которые могут звонить", приводит к тому, что граждане самостоятельно предоставляют преступникам свои персональные данные.

Просьба о помощи: "сбор средств".

Во время войны очень часто мошенники используют соцсети (чуть реже телефонные звонки) для фиктивного "сбора средств на дроны", "донаты на авто" для конкретного подразделения ВСУ, или же навязчиво просят о помощи для пострадавших от военной агрессии. При этом часто используют настоящие фотографии, названия и номера военных бригад,

– объясняет эксперт.

Фальшивые страницы благотворительных фондов;

Из-за появления новых благотворительных организаций, благотворительных инициатив и т.д. мошенники прибегают к созданию фальшивых страниц реальных благотворительных фондов, якобы собирают средства на борьбу с глобальными катастрофами или эпидемиями.

"Выплаты от Трампа" (выплаты от МВФ, международных благотворительных фондов и т.д.).

Чаще всего мошенники используют известных политиков, руководителей государств, чтобы воздействовать на их избирателей, что безусловно доверяют им и охотно реагируют на "инициативы" социальной помощи якобы от них.

В последнее время участились случаи такого мошенничества на фоне выплат по государственной программе "Зимняя еПоддержка". Мошенники всегда "в тренде", используя или маскируя свои преступные намерения под действующие социальные программы. Кроме того, актуальность такой схемы возросла после заявлений о выплатах тем, кто находится за рубежом,

– отметила Анна Довгальская.

Заметьте! Из-за того, что предложенные к получению суммы не являются очень значительными – чаще всего от 5 тысяч гривен до 10 тысяч гривен "единовременной выплаты" – часть сограждан реагирует на это.