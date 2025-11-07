Федеральное правительство США частично остановило работу в ночь на 1 октября 2025 года после провала голосований за финансирование бюджета на новый фискальный год. По состоянию на сегодня так называемый шатдаун уже побил все предыдущие рекорды – более 37 дней без полноценного управления.

Из-за остановки финансирования возникли сбои в работе ключевых государственных ведомств, замедлился внутренний туризм и авиаперевозки. Экономисты предупреждают, что потери для ВВП США уже измеряются миллиардами долларов и растут каждую неделю. Но главная проблема кроется не только в цифрах – она в самих политических баталиях в Конгрессе, из-за которых работа многих отраслей фактически поставлена на паузу.

24 Канал проанализировал причины и последствия рекордного шатдауна, разобрался, вокруг чего идут главные споры между республиканцами и демократами, и оценил, может ли этот кризис повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. В этом нам помог разобраться эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Ус.

К теме Впервые в истории: шатдаун в США установил неутешительный рекорд

США не могут договориться о бюджете: почему произошел шатдаун?

Основной точкой разлома между республиканцами и демократами в этом году стала тема медицинского страхования, а именно спор вокруг продолжения субсидий по программе Affordable Care Act (ACA), более известной как Obamacare.

Финансирование этих субсидий завершается уже 31 декабря 2025 года, и демократы настаивают, чтобы их продолжение было включено в новый бюджет. Республиканцы же требуют принять "чистый" бюджет, а вопрос здравоохранения вынести на отдельные дебаты.



Все больше республиканцев стремятся к прямому вмешательству Трампа для решения проблемы шатдауна / Фото Getty Images

Проблема для республиканцев заключается в том, что даже имея контроль над обеими палатами Конгресса, для принятия любого закона нужно 60 голосов в Сенате, где республиканцы имеют всего 49 мандатов. То есть без части демократов ни один бюджетный документ не проходит.

И если раньше подобные конфликты часто завершались временными договоренностями, то в этом году политический компромисс фактически заблокирован, ведь каждая сторона обвиняет другую в шантаже. Республиканцы утверждают, что демократы "играют" на социальных программах, а демократы отвечают, что оппоненты хотят лишить малообеспеченных американцев базовой медицинской защиты.

Иван Ус Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Я ожидал, что после местных выборов шатдаун снимут, но этого не произошло. Даже несмотря на завершение голосования, демократы не дали необходимых голосов в Сенате, и процесс остается заблокированным. Это уже начинает давить и на правительство, и на само восприятие политиков в США. Трамп и его окружение, без сомнения, будут использовать эту ситуацию, чтобы обвинить демократов в создании искусственных проблем для страны. Но в то же время избиратели, недовольные Республиканской партией, тоже оказывают давление. В результате – это замкнутый круг, в котором бюджет нужен всем, но договориться не может никто.



Деньги на финансирование программы по питанию "Snap" (продуктовые талоны) закончились, некоторые штаты берут на себя эти расходы / Фото Getty Images

Между тем экономическая цена для американского бюджета растет чуть ли не ежедневно. По предварительным оценкам, потери реального ВВП США уже составят от 7 до 14 миллиардов долларов, из которых около 3 миллиардов уже не будет восстановлено даже после завершения политического кризиса. Население же чувствует шатдаун гораздо быстрее, чем статистика.

К примеру, в 40 наиболее загруженных аэропортах США сокращены рейсы, тысячи работников отправлены в вынужденные отпуска, а туристический сектор и сфера услуг фиксируют первые убытки. Задержки в выплате зарплат и недофинансирование бьют по государственным контрактам и местным бюджетам, создавая эффект домино.

Иван Ус Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Очень много американцев так или иначе работают на государство или зависят от государственного бюджета. И когда им говорят, что зарплаты будут выплачивать не полностью или с задержками – это, безусловно, вызывает раздражение. К тому же, когда государственные служащие не получают деньги, они просто не выполняют свои функции. Это уже ощущается по всей стране, поэтому политики оказываются под растущим давлением, потому что чем дольше длится шатдаун, тем труднее потом будет разгребать накопленные проблемы.

Для выхода из ситуации в медиа и политических кругах Соединенных Штатов обсуждают несколько реалистичных сценариев:

Первый вариант – временная резолюция о финансировании (continuing resolution) . Это ограниченный по действию закон, который восстанавливает финансирование правительства на несколько недель или месяцев без дополнительных политических требований. Он фактически продолжает прошлогодний бюджет, давая сторонам время договориться о новом. Его продвигает республиканское руководство Сената, но демократы выступают против, ведь документ не решает вопрос продолжения медицинских субсидий, срок действия которых истекает в конце года.

. Это ограниченный по действию закон, который восстанавливает финансирование правительства на несколько недель или месяцев без дополнительных политических требований. Он фактически продолжает прошлогодний бюджет, давая сторонам время договориться о новом. Его продвигает республиканское руководство Сената, но демократы выступают против, ведь документ не решает вопрос продолжения медицинских субсидий, срок действия которых истекает в конце года. Второй вариант уже более компромиссный. Речь идет о продолжении действия субсидий по ACA на один год, но в упрощенном формате , с уменьшением суммы компенсации для среднего класса и пересмотром условий для страховых компаний. Это позволило бы сократить стоимость программы на десятки миллиардов долларов и удовлетворить часть требований республиканцев, при этом не отменяя помощь полностью. Поддержку идеи выразили несколько умеренных сенаторов из обеих партий, однако пока она не имеет необходимого большинства.

уже более компромиссный. Речь идет о , с уменьшением суммы компенсации для среднего класса и пересмотром условий для страховых компаний. Это позволило бы сократить стоимость программы на десятки миллиардов долларов и удовлетворить часть требований республиканцев, при этом не отменяя помощь полностью. Поддержку идеи выразили несколько умеренных сенаторов из обеих партий, однако пока она не имеет необходимого большинства. Третий вариант предусматривает уже широкий компромисс. Его суть в сочетании кратковременного возобновления работы правительства с небольшими сокращениями расходов и частичными изменениями в налоговом кодексе. Для демократов это означало бы сохранение социальных программ, а для республиканцев – символическую "победу" в сокращении дефицита бюджета. Именно этот вариант аналитики называют наиболее вероятным, если шатдаун затянется еще на несколько недель.

Впрочем, по состоянию на сегодня ни один из вариантов не набрал достаточной поддержки. Опросы среди американцев показывают, что большинство граждан поддерживают продолжение действия медицинских субсидий и считают, что правительство должно возобновить работу как можно скорее. В конце концов, шатдаун влечет за собой неизбежные политические потери для обоих лагерей – вопрос лишь в том, кому избиратели зачтут большую долю вины.

Антирекорд или новая нормальность: почему шатдауны в США становятся все более продолжительными?

Нынешние бюджетные баталии между республиканцами и демократами стали рекордными по продолжительности, ведь нынешняя остановка правительства уже превысила предыдущий 35-дневный антирекорд 2018 – 2019 годов. Тогда причиной было давление Белого дома на Конгресс с требованием профинансировать "стену Трампа" на границе с Мексикой, и в конце ни одна из сторон не уступила, и правительство возобновило работу без достижения цели президента.

На этот раз можно наблюдать похожую логику, когда конфликт идет не вокруг технических параметров бюджета, а вокруг исключительно политического символа. Если в 2018 – 2019 годах споры уперлись в вопрос миграции, то теперь – в сокращение бюджетных расходов, новую идею-фикс республиканцев, и конечно же за счет программы демократов по доступу к медицине. Это особенно чувствительная тема на фоне инфляционного давления на американские семьи, для которых эти субсидии стали ключевой поддержкой.

Однако подобные бюджетные конфликты для США не новы. Ближайший исторический аналог – шатдаун 1995 – 1996 годов, когда президент-демократ Билл Клинтон и республиканское большинство в Палате представителей сошлись в жестком противостоянии относительно масштабов федеральных расходов на социальные программы. Республиканцы требовали резкого сокращения бюджетных расходов и плана сбалансирования бюджета, тогда как Белый дом отказывался урезать финансирование медицинских и образовательных программ.

Правительство тогда было парализовано на 21 день, что также стало на тот момент самым длинным шатдауном в истории. Общественное мнение в конце концов возложило ответственность на Конгресс, а не на президента. Текущая ситуация отражает те же структурные проблемы, когда партия, контролирующая Конгресс, не имеет достаточного большинства в Сенате, а предмет спора выходит за пределы сухих бюджетных подсчетов и превращается в борьбу за идеологические принципы.

В результате компромисс для каждой из сторон становится политически дороже, чем сам паралич государства.



Протестующие возле Капитолия США требуют прекратить шатдаун, 2013 год / Фото EPA

Еще один показательный пример – это шатдаун 2013 года, который снова разгорелся вокруг системы медицинского страхования. Тогда республиканцы требовали ограничить или остановить финансирование Affordable Care Act (Obamacare), а президент Барак Обама и демократы категорически отказались пойти на уступки. Противостояние длилось 16 дней и за это время более 800 000 федеральных работников были отправлены в вынужденный отпуск, а экономика понесла миллиардные убытки.

Прошло более десяти лет и США снова остановились из-за тех же медицинских субсидий. Если в 2013-м республиканцы пытались заблокировать запуск Obamacare как "чрезмерное вмешательство государства" в частный сектор здравоохранения и навязывание обязательного страхования, то сегодня они стремятся ограничить ее стоимость, обвиняя демократов в бесконтрольном росте социальных расходов.

Иван Ус Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" В республиканской среде Обама считается политиком с социалистическим уклоном, поэтому любые инициативы, связанные с его наследием, вызывают отторжение. Именно поэтому они хотят сокращать финансирование таких программ, как Obamacare. Но это в дополнение бьет по большому количеству граждан, ведь речь идет о базовом медицинском обеспечении, важном для страны. Но политическое неприятие подобных расходов преобладает, и именно из-за него под нож прежде всего идут программы социального характера, которые республиканцы традиционно связывают с демократами.



Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис выступает во время пресс-конференции в Капитолии, 28 октября 2025 года / Фото AP

Современный шатдаун не просто повторяет прошлые сценарии, а скорее подчеркивает глубокую политическую поляризацию в стране, где даже базовые функции государства останавливаются из-за бесконечных идеологических споров. И если в 1990-х или 2010-х подобные остановки казались исключениями, то после прихода Дональда Трампа шатдауны превратились в привычную часть американского политического процесса. Парадоксально, что страна, задающая мировые стандарты стабильности и экономического роста, все чаще упирается в вопрос – куда именно тратить заработанные деньги?

Что с американским оружием: повлияет ли шатдаун в США на поддержку Украины?

Однако, важнейший вопрос – скажутся ли бюджетные проблемы в Соединенных Штатах на поддержке Украины и финансировании программ НАТО, где американский вклад традиционно остается ключевым. Специфика проблемы определенным образом успокаивает, ведь прямого и мгновенного "замораживания" помощи нет. Впрочем, если шатдаун затянется, это может повлечь за собой большие системные риски.

Обратите внимание! Представители украинской власти отмечают, что поставки оружия, которое уже находится "на конвейере", продолжится без проблем, однако новые соглашения, переговоры и логистика частично оказываются под тенью неопределенности из-за кризиса в Вашингтоне.

С одной стороны, это объясняется тем, что часть помощи, в частности через механизм USAI, уже включена в утвержденные бюджетные части еще до шатдауна, поэтому краткосрочное прекращение работы правительства не означает автоматической остановки этих поставок.

еще до шатдауна, поэтому краткосрочное прекращение работы правительства не означает автоматической остановки этих поставок. В дополнение продолжает работать программа PURL, позволяющая европейцам покупать американское оружие для Украины.

Зато пострадать могут очень перспективные соглашения между Украиной и США, в частности по продаже беспилотников. В то же время некоторые контракты с оборонными подрядчиками, переговоры по которым до сих пор продолжаются, – пока поставлены на паузу.

Иван Ус Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Надо понимать, что Дональд Трамп и так фактически приостановил помощь Украине. Он открыто заявлял, что США не будут ничего "дарить", а будут продавать оружие европейцам, которые уже сами будут решать, куда его передать. Поэтому объемы американских программ поддержки сейчас не такие большие, как раньше. Впрочем, даже эти относительно небольшие программы важны – не только материально, но и идеологически. Они демонстрируют, что Соединенные Штаты продолжают стоять на стороне Украины, и это ощущение поддержки тоже имеет большое значение.



Объемы поддержки Украины значительно сократились без активного участия США, даже несмотря на поставки через НАТО и PURL / Источник Keil Institute

Для НАТО и европейских союзников это также тревожный сигнал, ведь когда внутренняя поляризация в Вашингтоне блокирует бюджетные решения, гибкость американской внешнеполитической стратегии также сокращается.

Чрезмерная политизация темы "экономии средств" подталкивает к тому, что США будут ожидать от Европы еще большего финансового вклада в поддержку Украины, в дополнение к увеличению финансирования НАТО и инициативы PURL. Ведь если республиканское большинство готово сокращать даже медицинские программы для собственных граждан, желание финансировать внешние альянсы может оказаться под еще большим давлением.

Иван Ус Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Пока, думаю, идеологически США не готовы сокращать расходы на НАТО или оборонное сотрудничество. Но если шатдаун будет продолжаться и в дальнейшем, и возникнет реальная потребность искать дополнительные средства, то нельзя исключать, что сокращение коснется и этого направления. В Вашингтоне все чаще говорят о необходимости перераспределения ресурсов внутри страны, и это может затронуть даже сферу оборонных расходов.

Для Украины это означает, что хотя в ближайшее время катастрофы и не произойдет, условия для дальнейшего сотрудничества постоянно меняются. Логистические паузы, задержки платежей, возможные перегрузки цепочек поставок, отдельные проекты, которые должны были бы завершиться к зиме, – смогут работать на опережение.

Зато будущие контракты и проекты по модернизации могут оказаться под дополнительным риском. По словам украинских дипломатов, ситуация остается "контролируемой", но возникает реальная потребность в разработке "Плана Б", на случай если политический застой в США затянется.

В результате нынешний шатдаун – скорее не просто сбой в работе американского правительства, а симптом более глубокой проблемы внутри самой системы. США остаются главным донором и гарантом западной безопасности, однако когда политическая поляризация останавливает весь бюджетный процесс, под ударом оказывается не только экономика самих Штатов, но и доверие, и предсказуемость этого партнерства для союзников.

Для Украины и Европы это означает, что надежд на стабильность в Вашингтоне все меньше, следовательно, нужна гибкость, собственно усиление и расширение круга партнеров и потенциального сотрудничества в пределах Европейского континента.