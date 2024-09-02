"Шаги" вместо "копеек": готовиться ли украинцам к обмену монет

Нацбанк инициирует изменение наименования монет в Украине. В связи с этим центробанк предупредил украинцев, нужно ли готовиться к обмену монет.

"Шаги" вместо "копеек"

Национальный банк Украины предложил отказаться от термина "копейка" в денежном обращении, чтобы восстановить историческую справедливость. В центробанке считают, что этот шаг будет способствовать дерусификации, деколонизации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

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Для реализации этой инициативы украинский центральный предлагает внести изменения в ряд законов. Разработанные законопроекты уже после согласования всех процессов имеют целью передать на рассмотрение и одобрение в парламент. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов, Нацбанк будет способен перейти к воплощению этого плана. В частности, речь идет о чеканке и введении в обращение уже шагов.

К теме! Регулятор добавляет, что постепенное введение "шагов" в обращение не повлияет на уровень инфляции в Украине, ведь этот процесс не предусматривает увеличение объемов наличных денег в экономике.

НБУ предупредил, что нет намерений специально изымать из обращения монеты, которые номинированы в копейках, обменивать их на шаги. Регулятор подчеркнул, и "копейки" и "шаги" будут находиться в обращении параллельно. Поэтому жителям Украины не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги. Таким образом, получится избежать дополнительных расходов, которые связаны с утилизацией копеек и изготовлением шагов.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.