Шаг на миллиарды: Саудовская Аравия ведет масштабные переговоры с топовыми банками с Уолл-стрит

Саудовская Аравия начала переговоры с передовыми банками на Уолл-стрит, которые связаны с акциями компании Saudi Aramco. Нефтяной гигант готовится к важному шагу.

Источники, которые знакомы с ситуацией заявили, что Saudi Aramco готовится к одному из крупнейших размещений акций на фондовом рынке. Тогда как банки с Уолл-стрит планируют привлечь к вторичной продаже ценных бумаг.

Saudi Aramco готовится к крупному размещению акций на бирже

Согласно последним данным, Саудовская Аравия имеет целью нанять JPMorgan Chase & Co. как одного из главных андеррайтеров размещения акций на рынке. Bank of America Corp. и Morgan Stanley также стремятся играть важные роли в сделке. Осведомленные лица добавляют, что эта сделка может принести нефтяному гиганту до 20 миллиардов долларов.

Что такое андеррайтер Это компания или другое юридическое лицо, которое осуществляет управление процессом размещения ценных бумаг и их распределения на рынке ценных бумаг.

Стоит заметить, что в прошлом месяце компания Saudi Aramco уже привлекла к сделке Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc. Кроме того, компания Moelis & Co. стала финансовым консультантом, которые помогает с процессом отбора андеррайтеров для размещения ценных бумаг нефтяного гиганта на бирже.

Привлеченные средства от сделки могут направить на реализацию масштабных инициатив наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые направлены на диверсификацию экономики страны от нефти.

