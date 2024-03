Крок на мільярди: Саудівська Аравія веде масштабні переговори з топовими банками з Волл-стріт

Саудівська Аравія почала переговори з передовими банками на Волл-стріт, які пов'язанні з акціями компанії Saudi Aramco. Нафтовий гігант готується до важливого кроку.

Джерела, які обізнані із ситуацією заявили, що Saudi Aramco готується до одного із найбільших розміщень акцій на фондовому ринку. Тоді як банки з Волл-стріт планують залучити до вторинного продажу цінних паперів.

Saudi Aramco готується до великого розміщення акцій на біржі

Згідно з останніми даними, Саудівська Аравія має на меті найняти JPMorgan Chase & Co. як одного з головних андеррайтерів розміщення акцій на ринку. Bank of America Corp. та Morgan Stanley також прагнуть відігравати важливі ролі в угоді. Обізнані особи додають, що ця угода може принести нафтовому гіганту до 20 мільярдів доларів.

Що таке андерайтер Це компанія або інша юридична особа, яка здійснює управління процесом розміщення цінних паперів та їхнього розподілу на ринку цінних паперів.

Варто зауважити, що минулого місяця компанія Saudi Aramco уже залучила до угоди Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. та HSBC Holdings Plc. Крім того, компанія Moelis & Co. стала фінансовим консультантом, які допомагає з процесом відбору андеррайтерів для розміщення цінних паперів нафтового гіганта на біржі.

Залучені кошти від угоди можуть спрямувати на реалізацію масштабних ініціатив наслідного принца Мухаммеда бен Салмана, які направлені на диверсифікацію економіки країни від нафти.

Що відомо про Saudi Aramco: