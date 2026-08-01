До 3 августа осталось совсем немного времени: почему не стоит откладывать одно важное действие

Чтобы счета за электроэнергию формировались правильно, потребителям важно ежемесячно своевременно передавать показания счетчика. Расскажем, когда это нужно делать и почему не стоит пропускать установленные сроки.

Почему важно передать показания до 3 августа

Чтобы счет за электроэнергию отражал фактическое потребление, показания счетчика необходимо передать с 30 июля по 3 августа включительно. Именно в этот период операторы системы распределения фиксируют объем потребленной электроэнергии за предыдущий месяц, напоминает ДТЭК.

Если пропустить установленный срок, счет могут сформировать не по фактическим показаниям, а на основании среднесуточного потребления. В результате сумма в платежке может оказаться больше или меньше реальных расходов, а переданные с опозданием данные учтут уже в следующем расчетном периоде.

На что следует обратить внимание владельцам двухзонных счетчиков

Особенно внимательными следует быть потребителям, которые пользуются двухзонными счетчиками и оплачивают электроэнергию по тарифу "день-ночь". При передаче показаний необходимо отдельно указывать данные для каждой часовой зоны, а не общее значение.

Для этого следует записать цифры до запятой для дневного тарифа (с 07:00 до 23:00) и ночного (с 23:00 до 07:00).

В зависимости от модели счетчика эти показатели могут обозначаться по-разному:

Т1 или Е1 – дневной тариф;

Т2 или Е2 – ночной тариф;

1.8.1 – день;

1.8.2 – ночь.

При вводе данных важно не перепутать показатели, иначе система может некорректно рассчитать стоимость потребленной электроэнергии.

Нужно ли передавать показания, если никого нет дома

Даже если квартира или дом временно пустуют, передавать показания все равно нужно. Если электроэнергия фактически не потреблялась, достаточно ежемесячно сообщать те же значения счетчика.

Если этого не сделать, поставщик может произвести начисление по среднему объему потребления за предыдущие периоды. Из-за этого в платежке могут появиться суммы, не соответствующие реальному потреблению электроэнергии.

Как можно передать показания

Потребители могут передать показания электросчетчика дистанционно, воспользовавшись одним из доступных онлайн-сервисов или обратившись в контакт-центр своего оператора. Такя процедура занимает всего несколько минут, однако именно она помогает обеспечить корректные начисления и избежать лишних расходов на электроэнергию.