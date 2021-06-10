СБУ закрыла незаконную криптоферму: убытки достигли 2 миллионов гривен

Кибер-специалисты СБУ разоблачили майнеров криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Днепропетровщине. Майнеры создали угрозу для критической инфраструктуры региона.

Ферму создали в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку. Для этого использовали более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты.

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Чтобы скрыть похищение электроэнергии и занизить показатели ее потребления, майнеры использовали специализированное оборудование и вмешались в работу учета системы.

Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям,

– уверяет пресс-служба СБУ.



СБУ закрыла майнинг-ферму / Фото СБУ

Крипто-ферме удалось просуществовать 3 месяца и за это время она нанесла только прямых убытков на сумму более 2 миллионов гривен. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Майнинг криптовалюты